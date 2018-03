ROSTOCK/BERLIN (dpa-AFX) - Der Trend zu umweltgerechten Urlaubsreisen wird nach Darstellung der Tourismusbranche von begrenzten Bahn-Angeboten ausgebremst. "Die Deutsche Bahn ist das große Problem", sagte der Präsident des Deutschen Tourismusverbands, Reinhard Meyer, am Rande der Internationalen Tourismusbörse ITB in Berlin.

Seit Jahrzehnten funktioniere es nicht, von den Metropolen abgelegene Regionen per Bahn gut zu erreichen. Es seien aber gerade diese Regionen als Urlaubsziele wichtig. Das Problem, dass es in den ländlichen Regionen Deutschlands nicht genug Bahnverbindungen gebe, sei hinlänglich bekannt, sagte Meyer. "Da soll niemand in der Bundesregierung sagen, man könne das nicht beeinflussen."

Hoteliers und Gastgeber seien sich bewusst, dass sie mit einem nachhaltigen Angebot neue Kunden gewinnen könnten, sagte Meyer. Es sei noch viel Überzeugungsarbeit nötig, um die in vielen Papieren festgelegten Ziele zu realisieren: "Bei der Umsetzung wird es eher schmallippig."

Nachhaltigkeit im Urlaub sei ein Gesamtpaket, zu dem auch Wassersparen, Stromerzeugung durch Solarenergie oder weniger Einweg-Verpackungen gehörten. Das bedeute jedoch nicht, dass deswegen Abstriche an der Qualität oder Bequemlichkeit gemacht werden müssten./mgl/DP/zb

