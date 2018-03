Der Energiekonzern Eon hat sich überraschend mit RWE auf die Übernahme seiner Ökostromtochter Innogy geeinigt. Das Unternehmen steht vor der Zerschlagung.

Jahrzehntelang waren Eon und RWE erbitterte Rivalen. Jetzt haben sie sich auf eine spektakuläre Transaktion geeinigt, die den europäischen Energiemarkt durcheinanderwirbeln wird: Eon will RWEs Ökostrom-Tochter Innogy übernehmen. Im Gegenzug erhält der Konkurrent zahlreiche Aktivitäten - und sogar eine Beteiligung an Eon. Dies teilten die beiden Unternehmen in der Nacht zum Sonntag jeweils per Ad-hoc-Mitteilung überraschend mit. Sie reagierten auf erste Spekulationen, die am Samstagabend von der Nachrichtenagentur Bloomberg verbreitet worden waren. Die Transaktion, die ein Volumen von knapp 20 Milliarden Euro hat, war zuvor im Geheimen vorbereitet worden - und trifft vor allem Innogy überraschend. Das Unternehmen steht vor der Zerschlagung und soll in Eon integriert werden.

Die Gremien von Eon und RWE müssen der Vereinbarung noch zustimmen - insbesondere bei RWE dürfte das spannend werden. Die einflussreichen kommunalen Aktionäre hatten sich zuletzt skeptisch über einen Verkauf der Tochter geäußert. Nach Informationen des Handelsblatts kommen die Aufsichtsräte der beiden Unternehmen jeweils am Sonntag zusammen. Beschlüsse und die Vertragsunterzeichung seien aber erst für morgen geplant, heißt es in mit der Transaktion vertrauten Kreisen. Sprecher von Eon und RWE wollten auf Nachfrage dazu keine Stellungnahme abgeben.

Wie die beiden Unternehmen mitteilten, will Eon das 76,8-Prozent-Paket an Innogy, das RWE seit ...

