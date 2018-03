Die Idee der US-amerikanischen Zölle auf Stahl und Aluminium ist schlichtweg dumm.



Nicht, dass das ein so großer Schock wäre. Donald Trump hat immer wieder ?America first? geschrien. Er hat auch wiederholt gezeigt, dass er nicht in der Lage ist, das große Ganze zu sehen. Aus dieser beschränkten Perspektive erscheint die Erhebung von Zöllen auf ausländische Produkte zur Unterstützung lokaler Produzenten wie eine ?America first?-Politik.



Natürlich, wenn man sich einmal der Scheuklappen entledigt hat, dann ergibt das alles keinen wirklichen Sinn. Wenn jemand Amerika ? oder ? an die erste Stelle setzen wollte, dann täte er gut daran, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...