Der Internet-Milliardär Ralph Dommermuth will mit einem Bündnis den Ausbau des Hochgeschwindigkeits-Internets in Deutschland beschleunigen. "Um jetzt schneller vorwärts zu kommen, schlagen wir einen Gigabit-Ausbaufonds vor, für ein nationales Netz-Bündnis", sagte der Chef des Internet- und Mobilfunkanbieters United Internet der "Welt am Sonntag". Derzeit gebe es erst rund zwei Millionen Glasfaser-Hausanschlüsse. Die Netzgesellschaft solle den Glasfaserausbau ...

