Der Testflug eines A321-Prototyps war vor 25 Jahren der Auftakt einer norddeutschen Erfolgsgeschichte. Heute hängen Zehntausende Jobs davon ab.

Am 11. März 1993 schlug eine Sternstunde der deutschen Luftfahrt. Bei klarem Hamburger Frühlingshimmel schob Testpilot Karl-Heinz Nagel die Schubhebel des A321-Prototypen MSN 364 auf Startleistung. Mit neun Tonnen Messinstrumenten an Bord hob er zu einem rund viereinhalbstündigen Jungfernflug über die Deutsche Bucht, Niedersachsen und Schleswig-Holstein ab. Es war nicht nur der erste A321, der sich erfolgreich in die Lüfte schwang - sondern auch der Auftakt einer wirtschaftlichen Erfolgsgeschichte.

"Ohne den Airbus A321, mit dem Endmontage und Auslieferung von Airbus-Flugzeugtypen in Hamburg begann, wäre die Entwicklung Norddeutschlands zu einem der größten Luftfahrtstandorte der Welt nicht möglich gewesen", sagte Lukas Kirchner von der Hamburg Aviation, dem Dachverband der Wirtschaftsförderung der Hansestadt.

Denn der traditionsreiche Standort Finkenwerder wurde damit im Airbus-Verbund endgültig als damals zweiter Endmontage-Standort nach Toulouse zum Zentrum der Kurz- und Mittelstreckenjets. Heute sichert er Zehntausende direkte und indirekte Arbeitsplätze weit über Norddeutschland hinaus. Ungemacht droht allerdings in Bremen, wo Airbus nach einem Bericht des französischen Magazins "Challenges" wegen Produktionskürzungen auch Jobs streichen könnte.

"25 Jahre nach dem Erstflug ist aus dieser mutigen und ...

