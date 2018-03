Eon kauft den Rivalen Innogy und wirbelt die Branche durcheinander. Was der Deal für die Energiekonzerne bedeutet - von Eon bis Vattenfall.

Der Paukenschlag kam mitten in der Nacht: Eon will den Konkurrenten Innogy übernehmen. Der Deal wird die komplette deutsche Energiewirtschaft. Ein Spieler verschwindet - und sogar Verkäufer RWE richtet sich neu aus. Hier ein Überblick, wie die großen Energiekonzerne künftig dastehen werden.

Eon

Eon will mit der Übernahme des Konkurrenten zu "einem fokussierten, kundenorientierten Energieunternehmen, das sich auf Energienetze sowie Kundenlösungen konzentriert", werden. Eon übernimmt bei dem Deal den lukrativsten Teil von Innogy: die Verteilnetze und Millionen an Kunden. Im Gegenzug gibt Eon aber auch ein wichtiges Geschäft zu einem großen Teil auf: Die Stromproduktion mit erneuerbaren Energien. Die eigenen Aktivitäten und die von Innogy soll RWE bekommen.

Eon wird sich also auf die kundennahen Teile der Energiewende konzentrieren - und neue Produkte und Dienstleistungen für seine Kunden entwickeln. Die Verteilnetze gelten als Schlüssel für den Erfolg der Energiewende. Sie sollen intelligent werden, um Angebot an grünem Strom und Nachfrage in Einklang zu bringen.

Es ist schon das zweite Mal, dass Eon-Chef Johannes Teyssen die Energiebranche durcheinanderwirbelt. Ende 2014 hatte er schon mit der Ankündigung überrascht als erster der angeschlagenen Energieriesen Deutschlands Nummer eins aufzuspalten - in Eon und Uniper.

2016 gliederte Eon dann das alte Kerngeschäft, die konventionelle Stromerzeugung und den Großhandel, in das neue Unternehmen Uniper aus. Im Herbst brachte der Konzern die ersten gut 53 Prozent an die Börse - und jetzt ist er dabei, sich auch komplett zu trennen. Er hat eine Offerte des finnischen Fortum-Konzerns angenommen. Eon konzentrierte sich seit der Aufspaltung auf die Sparten Vertrieb, Netze und bislang eben auch erneuerbare Energien.

Der Neustart war aber holprig. Die Aufspaltung brachte die Bilanz an die Belastungsgrenze. Durch hohe Abschreibungen hatte Eon 2016 einen Fehlbetrag von 15 Milliarden Euro ausgewiesen. Dank der Rückzahlung der Atomsteuer und des Verkaufs der Uniper-Aktien hat Teyssen jetzt aber endlich die Kraft, in der neuen Energiewelt anzugreifen.

RWE

Keine Frage, Deutschlands größter Stromproduzent ist inzwischen das Feindbild Nummer eins für Umweltschützer. Regelmäßig stören Aktivisten die Hauptversammlung oder die Produktion.

RWE ist schließlich nicht nur der größte Produzent von Kohlestrom in Deutschland, sondern fördert im rheinischen Revier auch noch selbst im großen Stil Braunkohle. Europaweit stößt kein anderes Unternehmen so viel des klimaschädlichen CO2 aus wie RWE.

Seit der Konzern sich 2016 aufgespalten und das Geschäft mit der Energiewende abgegeben hat, ist die konventionelle ...

