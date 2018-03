Wegen großen Andrangs führte die Essener Tafel einen Aufnahmestopp für Ausländer ein. Nun soll dieser "schnellstmöglich" wieder aufgehoben werden.

Die Essener Tafel wird den umstrittenen Aufnahmestopp für Ausländer voraussichtlich Ende März aufheben. "Wir gehen davon aus, dass es in zwei, drei Wochen so sein wird, Ende des Monats", sagte der Vorsitzende des Tafel-Trägervereins, Jörg Sartor, der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. Der Aufnahmestopp sei von vornherein ...

