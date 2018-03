Eon sichert sich das lukrative Netzgeschäft der RWE-Ökostromtochter Innogy, gibt sein Wind- und Sonnenstromgeschäft, sowie die Beteiligung an zwei Atommeilern an RWE. Eon ist der große Gewinner, Innogy der große Verlierer.

Wochenlang ranken sich die Gerüchte um eine Zerschlagung der Essener RWE-Ökostromtochter Innogy schon. Im Dezember vergangenen Jahres musste Innogy-Chef Peter Terium nach einer Gewinnwarnung überraschend gehen - ohne Nachfolgeregelung. Viele im Konzern fragten sich damals nach dem Grund. Heute ist klar: Schon damals feilte RWE-Chef Rolf Martin Schmitz an einer neuen Strategie für die Tochter. Für Terium war in dem neuen Konstrukt kein Platz mehr. Und einen neuen CEO für die Tochter braucht man jetzt nicht mehr.

Erzrivale Eon will die RWE-Anteile an Innogy in Höhe von rund 77 Prozent kaufen, wie beide Konzerne heute mitteilten. Die Aktien würden von Eon im Rahmen einer 20-prozentigen Sachkapitalerhöhung ausgegeben. Innogy hat derzeit einen Marktwerkt von 19 Milliarden Euro. Eon, verkündeten die beiden Konzerne, wolle den Innogy-Minderheitsaktionären ein freiwilliges Übernahmeangebot in bar von 40 Euro je Aktie vorlegen. Ziel sei eine volle Integration von Innogy in den Eon-Konzern.

Im Gegenzug beteiligt Eon den Rivalen RWE mit 16,7 Prozent am Unternehmen. Im Kern sieht die Vereinbarung zwischen den beiden Energiekonzern vor, dass Eon das lukrative Netzgeschäft von Innogy erhält, dafür sein eigenes Geschäft mit Ökostrom an RWE übergibt. Innogy wird damit zerschlagen. Höchstwahrscheinlich wird der Name Innogy vom Markt verschwinden, heißt es in Unternehmenskreisen.

Eon wird damit zum großen dominierenden Konzern mit Stromnetzen. Die Netze werden für die Essener das wichtigste Geschäft, das zukünftig einen Ergebnisanteil von 80 Prozent haben wird, wie ein Sprecher von Eon der WirtschaftsWoche bestätigte. RWE dagegen wird mit dem Deal zum starken Spieler im europäischen und weltweiten Geschäft mit grünem Strom. Mit der Übernahme des Ökostromgeschäfts von Eon wird RWE nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA zu einem bedeutenden Marktakteur in der grünen Energiewelt. Denn mit zu RWE sollen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...