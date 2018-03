Liebe Leser,

SAP soll in Südafrika erhöhte Kommissionen gezahlt haben, um Aufträge von öffentlichen Unternehmen zu erhalten. Es geht um Zahlungen in Höhe von acht Millionen Euro. SAP selbst spricht von "Anzeichen von Fehlverhalten". Den Kurs von SAP juckte das kaum. Die Aktie schloss am Donnerstag bei 87,95 Euro mit 1,4 Prozent im Plus.

SAP hat mitgeteilt, aus dem Fall Konsequenzen gezogen zu haben und in Ländern mit hohem Korruptionsrisiko keine Provisionszahlungen mehr bei öffentlichen ... (Tim Ackermann)

