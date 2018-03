US-Präsident Trump hofft auf eine Annäherung im Atomkonflikt mit Nordkorea. Es soll ein historisches Abkommen werden - und schnell gehen.

US-Präsident Donald Trump hofft, dass sein geplantes Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zu einem historischen Abkommen im Atomstreit mit dem isolierten Land führt. "Es kann sein, dass ich schnell wieder abreise. Vielleicht setzen wir uns aber auch zusammen und schmieden das großartigste Abkommen für die Welt", sagte er.

Anhaltende Verwirrung herrschte am Wochenende darüber, ob Trump Bedingungen für die Zusammenkunft mit Kim macht. Nach Kritik am überraschenden Kurswechsel des Präsidenten erklärte das Weiße Haus zunächst, das Treffen werde nur stattfinden, wenn es bis dahin konkrete Taten Nordkoreas gebe. Danach hieß es in Regierungskreisen, Trump mache keine Bedingungen.

Der Präsident selbst twitterte, Nordkorea habe versprochen, bis auf weiteres auf Raketentests zu verzichten. US-Finanzminister Steve Mnuchin erklärte schließlich am Sonntag, die Aussetzung der Atom- und Raketentests sei Trumps Bedingung für das Treffen mit Kim.

"Nordkorea hat seit dem 28. November keinen Raketentest mehr unternommen und hat versprochen, für die Dauer unserer Treffen weiter darauf zu verzichten", twitterte Trump. "Ich glaube daran, dass sie diese Zusage erfüllen werden." Es war zunächst unklar, weshalb der Präsident von mehreren Treffen sprach. Bislang war lediglich von einer Zusammenkunft die Rede, die bis Ende Mai zustande ...

