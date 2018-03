Perfekte Woche für DAX-Bullen, doch was kommt danach?

Original abrufbar unter Trading-Treff.de bezieht sich auf den DAX (ISIN DE0008469008 | WKN 846900).

Trotz GroKo, US-Strafzöllen und der EZB-Sitzung haben sich die Aktienmärkte sehr gut entwickelt. Mit einem Wochenplus von 3,5 Prozent kann sich der DAX sehen lassen und muss sich keinesfalls hinter dem Dow Jones, welcher ähnlich performte, verstecken. Was sich genau in der letzten Handelswoche ereignete, erörtere ich hier noch einmal kurz und gebe dann einen Ausblick auf die charttechnischen Rahmenbedingungen der kommenden Handelswoche im DAX.

Eine klare DAX-Trendwoche

Die Zeichen standen auf Rot zum Wochenstart. Bereits vorbörslich fielen die DAX-Indikationen und damit der DAX-Future unter die skizzierte Unterstützung. Hierzu noch einmal als Erinnerung das große Chartbild aus der Vorwochenanalyse:

Tageschart DAX Augusttief

Mit der Eröffnung im XETRA-Handel wurde dieser Bereich jedoch schnell zurückerobert und ist in der Charteinstellung 9.00 Uhr bis 17.30 Uhr somit nicht zu sehen. Damit Sie nicht verwirrt sind, verweise ich hier noch einmal auf den Artikel "Handelszeiten im Trading".

Der Montag konnte dann letztlich über der Marke von 12.000 Punkten enden und den besten Tag der Handelswoche manifestieren. In Summe zeigte er eine Handelsspanne von 400 Punkten auf, wie ich im Forum vermerkte:

Handelsspanne DAX nach der GroKo

Mit 1,5 Prozent Kurszuwachs direkt nach der GroKo-Entscheidung und Italien-Wahl (beide Entscheidungen bewegten uns vor genau einer Woche) kann man dies als positive Marktinterpretation zusammenfassen.

Der Dienstag konnte hier noch einmal einige Punkte zum Start aufsatteln und damit ein GAP verursachen. Dies hatte starke Anziehungskraft, da es mit Blick auf die Vorwoche und dessen GAPs eine Insel formierte. Im Hoch stand die 12.260 Punkte-Marke auf der DAX-Tafel. Doch per Schlusskurs wurde sich wieder am Montagsschluss orientiert und damit das GAP geschlossen. Dazu schrieb ich an dieser Stelle etwas:

GAPs im DAX am Dienstag

Erst am Mittwoch gelang dann der Sprung über die 12.200 auch per Notiz zum Closing. Dies war ein positives Signal und die Revision des Short-Signals von vor zwei Wochen. Folglich gelang dem DAX charttechnisch auch am Donnerstag noch ein weiterer Schritt nach oben und am Freitag sogar kurzzeitig der Blick über die Marke von 12.400 Punkte. Zwischenzeitliche Schwäche-Signale waren hier nicht von Dauer, aber auch die gab es natürlich, wie dieses Signal-Posting auf nextmarkets zeigt:

