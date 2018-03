Inflationssorgen ließen zuletzt den US-Aktienmarkt einbrechen. Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich warnt vor einer "Illusion dauerhaften Ruhe".

Lange haben fast alle Anleger dasselbe gedacht. Die Inflation bleibt auf Dauer niedrig, so ihre Vorstellung. Anfang Februar jedoch hat sich die Stimmung gedreht: Die plötzliche Furcht vor einem Anspringen der Inflation in den USA sorgte für massive Turbulenzen an den Märkten weltweit.

Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) geht in ihrem Quartalsbericht davon aus, dass sich Anleger darauf einstellen müssen, dass solch heftige Kursbewegungen künftig häufiger auftreten. "Diese Marktturbulenzen dürften wohl nicht die letzten sein", sagt Claudio Borio, Leiter der Währungs- und Wirtschaftsabteilung der BIZ.

Nach einer "ungewöhnlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...