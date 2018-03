Berlin (ots) - Der Linkenpolitiker Martin Schirdewan hat die Steuerpolitik der EU scharf kritisiert: "Wenn das in der Geschwindigkeit weitergeht, wird diese angebliche schwarze Liste von Steueroasen noch vor dem Sommer leer sein", sagte Martin Schirdewan, der für die LINKE im Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlaments sitzt, gegenüber der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Montagausgabe). "Es kann nicht sein, dass nachdem bereits im Januar acht Staaten von der Liste genommen worden sind, jetzt offenbar auch noch Bahrain, die Marshall-Inseln und St. Lucia gestrichen werden sollen. Dann stehen drei Monate nach der Veröffentlichung von ursprünglich 17 nur noch sechs Länder auf der Liste", kritisierte Schirdewan. Und das, ohne dass gegen Steuervermeidung, Steuerflucht und Geldwäsche vorgegangen worden sei.



