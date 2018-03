Auf Regen folgt Sonnenschein, auf Kälte wieder eine Wärmeepoche. Wie beim Wetter, so auch an der Börse. Wir sahen einen recht stabilen DAX in der Vorwoche, der um 3,6 Prozent zulegen konnte. Damit verlief die Entwicklung in vollem Einklang mit dem Dow Jones an der Wall Street und wurde nur von den Technologiewerten getoppt. Und das nach der GroKo, US-Strafzöllen und der EZB-Sitzung - DAX steigt trotzdem! ...

