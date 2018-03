Liebe Leser,

die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat sich in einer aktuellen Studie pessimistischer als zuletzt zur Freenet-Aktie geäußert, die zurzeit ohnehin mit Verkäufen zu kämpfen hat. Die Studie spielte den Verkäufern in die Karten und sorgte für einen weiteren Kursrückgang. Das Kursziel legte die Bank auf nunmehr 35 Euro fest. An ihrer Kaufempfehlung änderte die Bank jedoch nichts.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Steuerlast drückt auf den freien Mittelzufluss!

Polaris ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...