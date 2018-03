ROUNUDP 5: Eon und RWE ordnen Energiemarkt neu - Innogy wird zerschlagen

ESSEN - Die beiden größten deutschen Energieversorger wollen sich komplett neu aufstellen: Eon will dazu in einem ersten Schritt die RWE-Tochter Innogy kaufen. Danach wird das gerade mal zwei Jahre alte Ökostromunternehmen zerschlagen: RWE wird das Geschäft mit erneuerbaren Energie bekommen und zudem Eons Aktivitäten in dem Bereich übernehmen. Eon will sich künftig vor allem auf Energienetze konzentrieren.

GESAMT-ROUNDUP: Deutsche Bank stockt Boni für Mitarbeiter auf

FRANKFURT - Die Deutsche Bank stockt trotz erneut roter Zahlen die Boni für ihre Mitarbeiter für das Jahr 2017 deutlich auf. "Wir werden etwas unter der Größenordnung von 2015 liegen: Der Betrag für die variable Vergütung wird für die gesamte Bank etwas oberhalb von zwei Milliarden Euro liegen", sagte Personalvorstand Karl von Rohr am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt.

'WSJ': Intel denkt über Broadcom-Übernahme nach

NEW YORK - Der US-Chip-Riese Intel könnte sich einem Medienbericht zufolge in den erbitterten Übernahmekampf zwischen Broadcom und Qualcomm einmischen. Der Branchenführer denke über ein Gebot für Broadcom nach, berichtete das "Wall Street Journal" am späten Freitagabend (MEZ) unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Es gebe derzeit aber keine Übernahmegespräche und ein Gebot sei auch nicht das wahrscheinlichste Ereignis. Dennoch sprang der Broadcom-Kurs am Freitag im nachbörslichen Handel um fast zehn Prozent hoch.

ROUNDUP 2: Trump droht EU mit höheren Zöllen auf Autos

WASHINGTON/BRÜSSEL - US-Präsident Donald Trump heizt den Handelsstreit mit der EU weiter an. Er drohte den Europäern erneut mit höheren Zöllen auf Autoimporte. Auf einer Wahlkampfveranstaltung der Republikaner in Pennsylvania sagte Trump vor Anhängern: "Wir werden Mercedes Benz mit Zöllen belegen, wir werden BMW mit Zöllen belegen." Autos seien das große Problem.

Indische und französische Firmen schließen Milliarden-Deals

NEU DELHI/PARIS - Französische und indische Unternehmen haben neue Geschäfte im Wert von 13 Milliarden Euro besiegelt. Rund zwölf Milliarden Euro davon entfallen allein auf einen Deal zwischen dem französischen Triebwerkhersteller Safran und der indischen Billig-Airline SpiceJet, wie es am Samstag aus dem Élysée-Palast hieß. Safran soll demnach Triebwerke an SpiceJet liefern und sie instandhalten.

ROUNDUP: Goldman-Sachs-Chef Blankfein witzelt über angeblichen Abschied

NEW YORK - Der Chef der US-Investmentbank Goldman Sachs hat mit Humor auf einen Zeitungsbericht über seinen baldigen Abschied reagiert. "Ich komme mir vor wie Huck Finn, der seiner eigenen Grabrede lauscht", schrieb Lloyd Blankfein am Freitag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Damit spielte er auf den Jugendliteratur-Klassiker "Die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn" von Mark Twain an, in dem die beiden Jungen für tot gehalten werden und aus einem Versteck heraus ihre eigene Trauerfeier verfolgen.

Tarifeinigung beim Energiekonzern Eon

BERLIN - Der Tarifkonflikt beim Energiekonzern Eon ist beigelegt. Arbeitgeber und Gewerkschaften verständigten sich am Freitag in der vierten Verhandlungsrunde auf eine Einigung.

ROUNDUP: Generationswechsel beim Porsche-Clan - Wechsel im Aufsichtsrat

STUTTGART/WOLFSBURG - Im mächtigen Porsche- und Piëch-Clan kommt es zunehmend zu einem Generationswechsel: Der Aufsichtsrat der Porsche-Holding SE wird um weitere Familienmitglieder der vierten Generation erweitert, wie das Unternehmen am Freitag in Stuttgart mitteilte. Die Holding ist Hauptaktionärin des Autobauers Volkswagen .

United Internet will Bündnis für Hochgeschwindigkeits-Internet

BERLIN - Der Internet-Manager Ralph Dommermuth will mit einer Netzgesellschaft der deutschen Telekommunikations-Industrie den Ausbau des Hochgeschwindigkeits-Internets vorantreiben. "Um jetzt schneller vorwärts zu kommen, schlagen wir einen Gigabit-Ausbaufonds vor für ein nationales Netz-Bündnis", sagte der Gründer und Chef der United Internet AG (1&1, GMX) der Zeitung "Welt am Sonntag". Die Netzgesellschaft würde den Glasfaserausbau bis in die Häuser übernehmen und die Anschlüsse allen Anbietern zur Verfügung stellen.

VW-Markenchef: Ausländische Hersteller an Diesel-Lösungen beteiligen

BERLIN - Der Vorstandschef der Marke Volkswagen , Herbert Diess, fordert eine Beteiligung ausländischer Autohersteller an der Lösung der Diesel-Probleme. "Was mir in der Diskussion zu kurz kommt, ist, dass es allein die deutsche Automobilindustrie ist, die versucht, das Problem in den Griff zu bekommen", sagte Diess der Zeitung "Welt am Sonntag". "Es ist notwendig, dass sich auch die ausländischen Hersteller beteiligen."

