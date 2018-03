Noida, Indien (ots/PRNewswire) -



Die drei Gewinner-NGOs erhalten eine Förderung in Höhe von bis zu 150 Millionen INR (etwa 1.875.000 EUR)



Der "Honourable Union Home Minister" Shri Rajnath Singh beglückwünschte die Empfänger der HCL-Förderungen 2018 im Rahmen einer Zeremonie, die auf dem HCL Technologies Campus, Noida, abgehalten wurde. Drei Nichtregierungsorganisationen (NGOs) in den Kategorien Erziehung/Bildung, Gesundheitswesen und Umwelt haben je eine Förderung in Höhe von bis zu 50 Millionen INR (etwa 625.000 EUR) erhalten.



Bei der Feierlichkeit waren auch folgende Personen anwesend: Dr. Mahesh Sharma, "Honourable Minister of State (Independent Charge) for Culture" und "Minister of State for Environment, Forest and Climate Change", Regierung von Indien, Diplomaten, Würdenträger, Vertreter der indischen Regierung, führende Bürokraten, Shri Shiv Nadar, Gründer & Chairman, HCL, Smt. Roshni Nadar Malhotra, CEO, HCL Corporation und Chairperson des CSR-Komitees für das HCL Technologies Board, Shri C Vijayakumar, Präsident und Chief Executive Officer, HCL Technologies und HCL Group Leadership.



Empfänger der HCL-Förderung 2018 sind:



- Gesundheitswesen - Eleutheros Christian Society - Umwelt - Keystone Foundation - Erziehung/Bildung - Royal Commonwealth Society for the Blind (Sightsavers)



Shri Rajnath Singh, Honorable Home Minister, Government of India sagte: "Ich gratuliere den Gewinnern der HCL-Förderung und HCL für ihre Arbeit. Es ist meine Hoffnung, dass der Wert der HCL-Stiftung in den kommenden Jahren weiterhin steigen wird."



"Es ist ein innovativer Schritt in Richtung auf die Wiederherstellung des Wertes einer starken Regierung in der Welt der bürgerlichen Gesellschaft, der den indischen Nichtregierungsorganisationen, die Pionierarbeit auf dem Gebiet der ländlichen Entwicklung leisten, internationale Visibilität, verleiht", sagte Frau Robin Abrams, ehemalige Präsidentin von Palm Computing und das am längsten dienende Vorstandmitglied von HCL Technologies.



Die dritte Ausgabe der HCL-Förderungen erhielt eine überwältigende Resonanz mit etwa 3.500 Bewerbern, von denen neun Nichtregierungsorganisationen für die endgültige Jury-Bewertung ausgewählt wurden.



Frau Nidhi Pundhir, Director - CSR und Head - HCL Foundation, sagte: "Die überwältigende Resonanz des Entwicklungssektors auf die HCL-Förderungen untermauert unser Engagement, die Nichtregierungsorganisationen zu befähigen, die für die ländliche Entwicklung arbeiten. Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, Organisationen zu unterstützen, die sich bemühen, ausgegrenzte und unterentwickelte ländliche Gemeinschaften zu unterstützen."



Durch HCL-Förderungen wurden bisher Projekte in über 22 Bezirken mit etwa 2.450 Dörfern unterstützt. Insgesamt konnten mehr als 600.000 Begünstigte auf dem Land von den Förderungen profitieren. Diese Projekte werden in vielen indischen Bundesstaaten betrieben, einschließlich Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Odisha, Jharkhand und Maharashtra.



