Gewinne sind der Treibstoff für Kurssteigerungen. Die auslaufende Quartalsberichtsaison an der Wall Street brachte Gewinnzuwächse von im Schnitt 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr - ein beachtlicher Wert. Dennoch wirkt der Markt in den USA kurzatmig. Es scheint auch, als hätten sich Börsianer an gute Nachrichten gewöhnt. Schlechte hingegen, wie die Ankündigung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...