Die Deutsche Bank platziert bis zu 25 Prozent ihrer Fondstochter an der Börse. Das soll der Bank bis zu 1,8 Milliarden Euro einbringen.

Die Deutsche Bank trennt sich von 20 bis maximal 25 Prozent ihrer Anteile an der Fondsgesellschaft DWS. Zwischen 40 und 50 Millionen Aktien sollen zu einem Preis zwischen 30 und 36 Euro angeboten werden, teilte die Bank am Sonntagabend in einer Pflichtmitteilung mit. Bislang waren die meisten von einer Platzierung von rund 25 Prozent ausgegangen.

Dazu wird es nur dann kommen, wenn die Nachfrage besonders groß ist. Die Deutsche Bank bietet zunächst nur 20 Prozent ihrer Anteile an, behält sich aber vor, weitere 2,4 Prozent (rund 4,8 Millionen Aktien) bei großer Nachfrage zu platzieren. Darüber hinaus gibt es eine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) von 5,2 Millionen Aktien (2,6 Prozent der Anteile), die an den Markt gebracht werden könnten.

Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...