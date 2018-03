Mir kommt es langsam so vor, als wäre der Börsenhandel wie ein Tauziehen im Schlamm. Ist man erst einmal reingerutscht, muss man dann mit Schwung wieder raus aus dem Schlamm! Das DAX hin und her war nicht für jeden Trader ertragreich. Vor allem die Wall Street hatte die Märkte in der Kalenderwoche 10 wieder stark beeinflusst. Somit wird es in der neuen Woche wieder sehr interessant und spannend. Wie ...

