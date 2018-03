von Sven Parplies, Euro am Sonntag Die Sprüche von Dieter Bohlen sind nicht mehr ganz so giftig wie in früheren Jahren, die Quote reicht nicht an alte Bestwerte heran. Trotzdem gehört die Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" auch in der 15. Auflage zu den erfolgreichsten Sendungen der RTL Group. Der Rivale ProSiebenSat.1 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...