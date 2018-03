Annegret Kramp-Karrenbauer tritt bei "Anne Will" erstmals in ihrer Rolle als CDU-Generalsekretärin auf. Es geht um "bayerische Verhältnisse" und den Unterschied zwischen Heimat und Digitalisierung.

Am Sonntag vor acht Tagen, an dem das Ergebnis der SPD-Mitgliederabstimmung zum Koalitionsvertrag bekannt gegeben worden war, hatte ARD-Talkerin Anne Will ihr Publikum überrascht: Anstatt die Gelegenheit zu nutzen, topaktuell über die endlich feststehende (und zuvor in unzähligen Fernseh-Talkrunden nervös erwartete) Bundesregierung zu talken, diskutierte sie lieber über die eher zeitlose Diesel-Frage.

Eine Woche später holte Will den Talk zur Merkel-Groko 2018 nach - mit einer hochkarätig besetzten Runde: Annegret Kramp-Karrenbauer saß erstmals als frischgebackene CDU-Generalsekretärin in einer Talkshow. Hat man in der Sendung die künftige CDU-Kanzlerkandidatin gesehen? Als die wird die Saarländerin seit ihrem Wechsel nach Berlin ja verstärkt gehandelt.

Na ja. In fast FDP-gelber Bluse saß Kramp-Karrenbauer zurückhaltend-nachdenklich in der Runde. Wenn Argumente anderer ihr nicht passten, schüttelte sie leicht den Kopf. Anstatt Gegenspieler zu unterbrechen oder, falls sie sich nicht unterbrechen lassen, minutenlang gegen sie anzureden, wie Talkshow-Haudegen es tun (und wie es Manuela Schwesig und Sahra Wagenknecht einmal vorexerzierten), "flüsterte" Kramp-Karrenbauer lieber Gegenargumente.

So nannte zumindest Anne Will es, als die CDU-Generalsekretärin einmal tatsächlich leise Christian Lindner widersprach. Im Verlauf der lange zähen Sendung nahm sie aber ein wenig an Fahrt auf.

Ihre konsens-orientierten Sätze wie, dass die neue Regierung mit einem "guten Bündel an Maßnahmen" auf einem "gutem Weg in die Zukunft" sei, nachdem die letzten Jahre "unglaublich ...

