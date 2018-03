Der US-Präsident Donald Trump rudert bei seinem Vorstoß zur Verschärfung der Waffengesetze zurück. Die Waffenlobby dürfte sein neues Maßnahmenpaket begrüßen.

Die Regierung von Präsident Donald Trump will den US-Staaten bei der Finanzierung von Schusswaffentrainings für Lehrer helfen. Das wurde am Sonntagabend bei der Vorstellung eines Maßnahmenpakets des Weißen Hauses gegen Waffengewalt an Schulen bekannt.

Zudem wird eine Kommission ins Leben gerufen, die unter anderem über eine Anhebung des Mindestalters für den Kauf von Sturmgewehren beraten soll, teilte US-Bildungsministerin Betsy DeVos mit. Sie wird Leiterin des Gremiums.

Vor gut zwei Wochen noch hatte Donald Trump als Reaktion auf das Massaker an einer Schule in Florida den US-Kongress zu einem umfassenderen Waffengesetz aufgefordert. Unter ...

