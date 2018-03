MAGEDBURG (dpa-AFX) - 'Volksstimme' zu Rüstungsexporten

Das schwedische Friedensforschungsinstitut Sipri analysiert regelmäßig weltweit die aktuellen Ex- und Importzahlen im Waffengeschäft. Demnach fuhr Deutschland als viertgrößter Rüstungsexporteur seine Waffenverkäufe in den letzten fünf Jahren um 14 Prozent zurück. Auf der anderen Seite: In den heißesten Krisenherd, den Nahen Osten, schickte Deutschland im gleichen Zeitraum doppelt so viele Waffen wie von 2008 bis 2012. Und: China und die USA steigerten ihre Waffenverkäufe insgesamt um 34 beziehungsweise 25 Prozent. Ob ein einzelnes Land gerade mehr oder weniger Waffen exportiert, ist global gesehen nebensächlich. Wenn irgendwo Bedarf ist, springt gern auch ein Konkurrenz-Lieferant ein. Die Erkenntnis, dass die Verfügbarkeit von Waffen militärische Konflikte begünstigt, ist nicht neu. Der Umkehrschluss, mit weniger Waffenexporten mehr für den Frieden auf der Welt zu tun, auch nicht. Nur: So lange Rüstung ein extrem profitables Geschäft ist, wird sich hier nichts ändern./yyzz/DP/zb

