FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Welthandel:

"Die Internationalisierung des Wirtschaftens (.) beschert erheblichen Wohlstand. Wer diese Art des Wirtschaftens beschädigt, riskiert einen hohen Preis. Mutwillig zerstörte Produktions- und Lieferketten lassen sich nicht im Handumdrehen wiederherstellen, denn sie beruhen auf Vertrauen in die Gutwilligkeit der Partner. Die Globalisierung des Wirtschaftens kennt in der Summe viele Gewinner, aber sie kennt auch Verlierer. Die Frage ist berechtigt, ob in der Vergangenheit genug getan wurde, um Voraussetzungen zu schaffen, die den Verlierern einen neuen Zugang zum Arbeitsmarkt gestatten. Aber weder eine Rhetorik, die aus der ökonomischen Mottenkiste stammt, noch eine Protektionismus begünstigende Wirtschaftspolitik (.) führen in eine gute Zukunft."/yyzz/DP/he

