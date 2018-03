ESSEN (dpa-AFX) - Der von der Zerschlagung bedrohte Energiekonzern Innogy stellt am Montag (10.00 Uhr) die Bilanz für das vergangene Geschäftsjahr vor. Die Zahlen dürften dabei aber nur von untergeordneter Bedeutung sein. Denn die Innogy-Mutter RWE und der Energiekonzern Eon hatten am Sonntag überraschend mitgeteilt, dass sie die Geschäftsfelder von Innogy unter sich aufteilen wollen.

Eon will dazu in einem ersten Schritt die RWE-Ökostrom- und Netztochter Innogy kaufen und im Gegenzug den Konkurrenten RWE am eigenen Unternehmen beteiligen. Eon würde das lukrative Netzgeschäft und dem Stromvertrieb von Innogy erhalten, während die erneuerbaren Energien unter dem Dach von RWE vereint werden sollen. Das erst zwei Jahre alte Unternehmen Innogy würde damit zerschlagen.

Innogy war zuletzt schwer gebeutelt. Nach einer Gewinnwarnung und einem Kursverlust an der Börse räumte Vorstandschef Peter Terium im vergangenen Dezember seinen Posten. Seitdem führt Personalvorstand Uwe Tigges kommissarisch den Vorstand. Finanzvorstand Bernhard Günther war vor einigen Tagen Opfer einer Säureattacke geworden. Er erlitt schwerste Verletzungen und schwebte zeitweise in Lebensgefahr./nas/hff/DP/zb

ISIN DE000ENAG999 DE0007037129 DE000A2AADD2

AXC0016 2018-03-12/05:49