Die Healthineers-Aktie ist für für Anleger attraktiv.

Die Geschichte der Siemens-Medizintechnik begann mit einem Selbstversuch unter Geschwistern. Da sein Bruder Friedrich August unter starken Zahnschmerzen litt, verkabelte ihn Werner von Siemens 1844 mit einem Volta-Induktor und versetzte ihm so einige heftige Stromschläge. Die martialische Methode zeigte Wirkung, zumindest zeitweise linderte der Induktor die Schmerzen. Damit war zwar der Grundstein für die heutige Konzernsparte gelegt, bis zu den großen Durchbrüchen sollte es aber noch dauern. Erst 123 Jahre später kam das erste Ultraschallgerät auf den Markt, 1971 folgte der Computertomograf (CT), 1981 der Magnetresonanztomograf (MRT). Die Labordiagnostik baute Siemens erst Anfang dieses Jahrhunderts mit milliardenschweren Zukäufen aus. In der Konzernbilanz dominieren bis heute die CT- und MRT-Geräte. Sie stehen für über die Hälfte des Jahresumsatzes von zuletzt 13,8 Milliarden Euro - Healthineers sieht sich selbst als Weltmarktführer. Die Nummer zwei weltweit hinter dem Schweizer Konkurrenten Roche ist der Konzern in der Labordiagnostik, der Auswertung von Blut- oder Urintests also, die mit 4,2 Milliarden Euro für 30 Prozent der Erlöse stehen. Diese Rangordnung soll das neue Diagnosesystem Atellica auf den Kopf stellen. Die Erfahrungen der Vergangenheit schüren daran jedoch einige Skepsis. Schon einmal scheiterte Siemens mit dem Versuch, mit einem neuen System den Rückstand auf Roche zu verringern. Denn der Markt ist träge. Wer einmal Kliniken und Labors als Kunden hat, der muss die Verträge meist nur alle 10 oder 15 Jahre neu verhandeln. 90 Prozent des Umsatzes fließen deshalb unabhängig vom Neugeschäft. Und derzeit hat Siemens sogar Probleme, seine Marktposition in der Labordiagnostik überhaupt zu halten. Der Marktanteil bröckele, kritisieren etwa die Analysten von Barclays in ihrem Kommentar zum Börsengang. Dabei wächst der gesamte Sektor sogar mit bis zu fünf Prozent pro Jahr.

Ordentliche Nachfrage

Im weiteren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...