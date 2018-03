Der Börsengang der Medizintechnik ist der entscheidende Schritt zu einem nach Wunsch der Investoren konstruierten Unternehmen. Joe Kaeser kappt dabei die deutschen Wurzeln des Konzerns - und ignoriert einige Risiken.

Die Zukunft von Siemens trägt weiße Kittel und Schuhe mit eingebauter Erdung. Es ist ruhig, fast schon gespenstisch still in der Fabrikhalle in Flanders, New Jersey. Keine Unterhaltung, nicht mal ein Radio läuft. Verboten. Die Frauen und Männer sollen hoch konzentriert arbeiten: Kabelbäume durch Gehäuse ziehen, Riegel mit Prozessoren, Chips und Speichern an ihren Platz heften, am Schluss die Software aufspielen, bevor sie die Automaten, weiß im Unterbau, mit einer getönten Glasscheibe als Deckel, zur Endabnahme schicken. "Atellica Solution" nennt Siemens diese Dinger, die aussehen wie Särge - aber die größten Hoffnungsträger des Konzerns sind. Sieben Jahre Arbeit und Hunderte Millionen Dollar hat das Unternehmen investiert. Atellica ist die erste eigene Entwicklung der Labordiagnostiksparte. Ein Apparat zur Untersuchung menschlicher Proben wie Blut oder Gewebe. Schneller, präziser, flexibler als alles je Dagewesene. Mit ihm will der Konzern endgültig die Marktführerschaft in der Medizintechnik erobern, die bei Siemens unter Healthineers firmiert.

Auch wenn die Atellica noch nicht in allen Märkten zugelassen ist, hat Siemens mit dem Verkauf schon mal begonnen. Keine Zeit verschwenden. Die Gespräche laufen gut, ist beim Rundgang mit Fabrikleiter Jerome Hagedorn zu hören, sehr gut sogar. "Superstolz" sind sie in Flanders auf die Atellica. Vor allem, weil auf allen Maschinen weltweit "Made in the US" prangt. Von deutscher Ingenieurkunst spricht hier jedenfalls niemand, Siemens sei doch vielmehr ein "US-Konzern mit deutschen Wurzeln".

Man könnte die Atellica-Entwicklung für eine unter Tausenden halten, die das Weltreich Siemens jedes Jahr ausstößt. Tatsächlich ist die Entscheidung, das neue Wunderding nur in den USA zu fertigen, von hohem Symbolwert: Konzernchef Joe Kaeser verabschiedet damit den einzigen Technologiekonzern von Weltrang aus seiner Heimat.

Nahezu 55.000 Menschen arbeiten mittlerweile für Siemens in den USA, erwirtschaften 17 Milliarden Euro Umsatz, werben einen immer größeren Teil des Neugeschäfts ein. Tendenz steigend. In Deutschland gibt es zwar noch 130.000 Beschäftigte, doch hierzulande finden nur noch rund 13 Prozent des Geschäfts statt. Umsatz: elf Milliarden Euro. Tendenz fallend. So kommt es, dass Kaeser Heimatstandorte schließen will, weil sich etwa die Produktion von Gasturbinen nicht mehr rechne, er aber gleichzeitig auf dem Weltwirtschaftsforum dem US-Präsidenten in die Hand verspricht, die nächste Generation eben dieser Turbinen in Amerika zu entwickeln. Auch die anderen Sparten internationalisiert Kaeser: Das Geschäft mit den Windkraftanlagen ist dank des Joint Ventures mit Gamesa spanischer, die Zugsparte mit Alstom französischer, die Ölbohrdivision mit dem Zukauf von Dresser-Rand amerikanischer. US-Chefin Lisa Davis spielt im Vorstand längst eine größere Rolle als manch ein deutscher Kollege. "Wenn Gasturbinen in den USA, Asien und im Nahen Osten nachgefragt werden, verkaufen wir sie dort", sagt sie.

Nun wird auch noch die Medizintechnik an die Börse gebracht. Es ist der entscheidende Schritt zu einer neuen Konzernstruktur. Kaeser plant, aus dem Tanker Siemens einen agilen "Flottenverband" zu machen. Aufspaltung nannte man das früher. Pure play sagen Investoren heute. Und Kaeser will ihnen diese Story gerne bieten.

Wer sich aber aufmacht in dieses weitverzweigte Reich, der hört noch eine ganz andere Geschichte: dass da gerade mit sehr viel Aufwand eine Struktur verändert wird, die über 170 Jahre lang gut funktioniert hat. Dass etwas auseinandergerissen wird, was zusammengehört. Dass Synergien vernichtet, nicht geschaffen werden. Und dass am Ende der deutsche Technologiekonzern Siemens, wie wir ihn kennen, womöglich gar nicht mehr existiert, sondern zu einer globalen Holding mit Sitz in München wird.

An einem drückend heißen Februarvormittag sitzt Phadet Jinda in einem kleinen Besprechungsraum am Rand eines Einkaufszentrums auf der thailändischen Ferieninsel Phuket. Draußen brennt die Sonne von einem wolkenlosen Himmel, der Lärm der Autos, Motorrikschas und Motorräder tötet jede Unterhaltung. Mehr als 15 Millionen Touristen kommen jedes Jahr hierher, die Insel erstickt in Staus und Abgasen. Phadet soll als Chef der Phuket City Development ein neues Verkehrskonzept für die Insel erarbeiten. Als Erstes will er eine Schnellbahn vom Flughafen im Norden zu den Stränden im Süden bauen - mit Zügen von Siemens. "Von der Qualität her deutlich besser als die der Konkurrenz", sagt er, seien die, "vor allem sind sie besser als die chinesischen". Geschichten wie diese hört man derzeit oft bei Siemens. Um insgesamt sechs Prozent ist der Asien-Umsatz des Konzerns im abgelaufenen Geschäftsjahr gewachsen, in China sogar um satte 13 Prozent.

Teil eines größeren Plans

Gern spricht Vorstandschef Kaeser davon, wie er die "industrielle Digitalisierung gemeinsam mit chinesischen und anderen asiatischen Partnern gestalten" will. Folgerichtig drängt er auf mehr Eigenständigkeit der Sparten. Ein aufgespaltenes Siemens, so seine Hoffnung, soll reaktionsschneller ...

