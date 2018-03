Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AUTOMOBILINDUSTRIE - Die deutsche Autoindustrie wehrt sich gegen Vorwürfe von US-Präsident Donald Trump, von unfairen Handelsbedingungen zu profitieren. Daimler und BMW leisteten einen "erheblichen Beitrag für die automobile Handelsbilanz der USA", sagte Bernhard Mattes, Präsident des Branchenverbandes VDA. Mattes reagierte damit auf Drohungen Trumps während einer Rede in Pittsburgh, in der Trump drohte, Autos der Marken Mercedes Benz und BMW mit Zöllen zu belegen. BMW sei der größte Auto-Exporteur der USA. Und der Anteil deutscher Hersteller am gesamten US-Export "ist mit rund einem Viertel dreimal so hoch wie unser US-Marktanteil", sagte Mattes. (HB S. 10/SZ S. 1/FAZ S. 17/Welt S. 9)

AUTOMOBILINDUSTRIE - Die geschäftsführende Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries schrieb einen Brandbrief an Handelsminister Wilbur Ross, in dem sie darum bat, die "Herausforderung der weltweiten Überkapazitäten im Stahl- und Aluminiummarkt gemeinsam anzugehen". "Der Blick in die Geschichte zeigt, dass Schutzzölle, wie Trump sie einführen möchte, schon unter Präsident Bush nur kurzfristig die Kapazität amerikanischer Stahlwerke steigerten, langfristig aber zu deutlich verteuerten Preisen und am Ende zu mehr als 70.000 Jobverlusten in den USA führten", sagte Zypries. (HB S. 10)

AUTOMOBILINDUSTRIE - Die EU-Kommission will die Überwachung der Autohersteller verschärfen. Im Kampf gegen Manipulationen und falsche Verbrauchswerte sollen künftig Messgeräte an Bord der Fahrzeuge standardisierte und europaweit einheitliche Informationen über den tatsächlichen Verbrauch auf der Straße liefern. Am Freitag startete die Kommission eine öffentliche Beratung zu ihrem Plan. Am 5. April soll dann ihr offizieller Vorschlag folgen. Damit reagiert die EU-Kommission auf eine immer größere Diskrepanz zwischen den Herstellerangaben und dem tatsächlichen Spritverbrauch auf der Straße. Nach kalifornischem Vorbild sollen die Werte nun ab dem Jahr 2021 auch in Europa nach einheitlichen Vorgaben in den Autos selbst gemessen werden. Vertraulichen Dokumenten der Bundesregierung zufolge ist der Plan unter den EU-Mitgliedsstaaten jedoch umstritten. (SZ S. 19 und 20)

EU-DEFIZIT - Das Jahr 2018 könnte ein Erfolgsjahr der Währungsunion werden: Erstmals seit Einführung der Gemeinschaftswährung könnten alle Euro-Staaten gleichzeitig das Drei-Prozent-Defizit-Kriterium des Maastricht-Vertrages einhalten. Ökonomen halten es für wahrscheinlich, dass diese Prognose der EU-Kommission tatsächlich eintreten wird. "Die Volkswirtschaften der Euro-Zone verzeichnen gute Wachstumsraten. Ich glaube daher nicht, dass die Defizit-Prognosen für 2018 zu optimistisch sind", sagte der Wirtschaftsweise Lars Feld dem Handelsblatt. "Gerade Frankreich, das bisher knapp unter drei Prozent liegt, wächst stärker, könnte also besser abschneiden", so Feld. (HB S. 12)

BREXIT - Die deutsche Wirtschaft wirbt für eine umfassende Zollunion zwischen Großbritannien und der EU nach dem Brexit. Ein bloßes Freihandelsabkommen, wie es bisher von Brüssel und London angestrebt wird, sei für die Unternehmen zu wenig, sagte Joachim Lang, der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI). (FAZ S. 19)

BULGARIEN - Bulgarien hat derzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne. Dies will Sofia auch dazu nutzen, ein wichtiges Projekt für das eigene Land voranzutreiben: den Beitritt zur Eurozone. Finanzminister Wladislaw Goranow kennt zwar die Vorbehalte, die es dazu in vielen anderen Euro-Ländern gibt. Er glaubt jedoch, dass diese unbegründet sind, und signalisiert vor allem den Deutschen Unterstützung für ihre Position in der Finanzpolitik der Euro-Zone. (Welt S. 13)

