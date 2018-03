Man kann auf dem Tech- und Kunstfestival vielen Trends nachspüren. Der eindrücklichste davon: Ein Auftritt von Elon Musk, dem großen Verführer unserer Zeit.

Elon Musk kommt zu spät. Eine halbe Stunde lässt der Tesla-Erfinder seine Fans im Moody Theater in Downtown Austin warten. Normalerweise spielen hier Bands wie Coldplay. Der Saal ist voll - vom jungen Hipster-Musikerpaar aus New York, über Tech-Unternehmer aus der Stadt bis hin zur jungen Mutter mit quengelndem Baby auf dem Schoß - sie alle sind hergepilgert, um ihn zu sehen: Musk, den Mann, der nicht nur Elektro-Avantgarde ist, sondern die Menschen zum Mars schicken und sie von dem Untergang durch bösartige künstliche Intelligenzen retten will.

Seinen Auftritt haben die Macher des South by Southwest-Festivals erst am Vortag angekündigt, manche Festivalbesucher standen schon nachts an, um ein Ticket zur "Fragt Elon Musk, was ihr wollt"-Show zu ergattern. "Ich verfolge alles, was Elon macht. Der Typ ist einfach unglaublich", sagt Guy VanDusen, pensionierter Bauunternehmer aus Dallas und lächelt. Als Musk endlich auf die Bühne zur Musik von "My Litttle Buttercup" aus der Komödie "Three Amigos" tanzt, klatscht und johlt VanDusen wie die restlichen rund 2700 Menschen im Auditorium.

Man kann auf der South By Southwest vielen Trends nachspüren: Vorträgen zur Blockchain etwa, Virtual Reality, Künstliche Intelligenz, Computer-Gehirnschnittstellen oder Diskussionen, wie man die Demokratie doch noch vor Facebook retten kann. In den Pausen streicheln die Besucher hier Baby-Ziegen am Stand des Magazins Vice oder irren mit Virtual-Reality-Brillen durch die Straßen von Austin. Aber keine Bewegung hinterlässt so nachhaltige Spuren wie Elon Musks Auftritt: Die Macher aus dem Silicon Valley sind die Rockstars unserer Zeit, die großen Verführer, Anheizer und Heilsversprecher.

