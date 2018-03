Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . Vor den Radar-Aktien noch mein Blick auf das Trader Race: Dort sind die Top-Aktien in den Depots adidas und Daimler. Das beliebteste Derivat ist ein Call-Optionsschein der Deutschen Bank (WKN: DM2Y2X) auf den DAX. Weniger bullish sind die Teilnehmer bei SAP. Hier deckte sich der Mehrheit mit Put-Optionsscheinen der deutschen Bank (WKN: DS02W4) ein. Ein Depot fällt auf. "Sunnyteufel" ist in die Top 10 aufgerückt. Seit der Teilnahme von Sunnyteufel haben sich seine Depotpositionen nicht verändert. Der Sunnyteufel hält an Unternehmen fest, an die er glaubt und lässt sich in dieser Hinsicht nicht aus der Ruhe bringen. Neben Infineon, Siemens, Volkswagen und der Commerzbank setzt er...

