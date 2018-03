BELIMO Holding AG / Belimo mit breit abgestütztem Wachstum und solider Profitabilität . Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

Belimo blickt auf ein gutes Geschäftsjahr zurück. Der Umsatz in Schweizer Franken stieg um 8.7 Prozent auf CHF 579.9 Millionen. Währungsbereinigt entspricht dies einem Wachstum von 8.2 Prozent. Zur Steigerung der Innovationskraft erhöhte Belimo die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung um CHF 6.7 Millionen, trotzdem konnte ein solider Betriebsgewinn (EBIT) von CHF 92.6 Millionen entsprechend einer EBIT-Marge von 16.0 Prozent erzielt werden. Der Reingewinn steigerte sich gegenüber dem Vorjahr um 11.1 Prozent auf CHF 77.5 Millionen. Der Reingewinn pro Aktie betrug CHF 126.06. Die Rentabilität des Eigenkapitals (ROE) lag bei 19.8 Prozent, die Rendite des investierten Kapitals (ROIC) bei 23.4 Prozent. Der Geldfluss aus Geschäftstätigkeit sank um 8.8 Prozent auf CHF 82.3 Millionen. Der Free Cashflow betrug CHF 54.9 Millionen. Der Generalversammlung 2018 wird vom Verwaltungsrat eine Dividende von CHF 85 pro Aktie vorgeschlagen. Europa. Die Umsätze in der Marktregion Europa wuchsen um 8.4 Prozent, währungsbereinigt um 8.1 Prozent. Hohe Wachstumsbeiträge erzielte Belimo in Deutschland, Polen, Italien und den Niederlanden. Wasser- und Brandschutz-Anwendungen wuchsen am stärksten. Der Umsatz mit innovativen Ventillösungen konnte sich überdurchschnittlich gut entwickeln und mit der Einführung der neuen Sensoren wurden erste Erfolge erzielt. Amerika. Die Umsätze in der Marktregion Amerika wuchsen um 7.9 Prozent, währungsbereinigt um 6.9 Prozent. Belimo USA entwickelte sich im Vergleich zur allgemeinen Wirtschaft überdurchschnittlich. Mit Ausnahme von Brasilien trugen alle Märkte zum positiven Ergebnis bei. Insbesondere die Tochtergesellschaft in Kanada erzielte mit einer zweistelligen Wachstumsrate eine starke Umsatzentwicklung. Dank der kontinuierlichen Sortimentserweiterung mit innovativen Produkten konnte die Markführerschaft im Bereich der Wasseranwendungen weiter ausgebaut werden. Asien Pazifik. Die Umsätze in der Marktregion Asien Pazifik wuchsen um 12.5 Prozent, währungsbereinigt um 13.1 Prozent. Die Region Asien Pazifik verzeichnete ein starkes Wirtschaftswachstum, das in den meisten Ländern der Region über den Erwartungen lag. Belimo China und Australien erzielten hohe Wachstumsbeiträge. Auch die Märkte Südkorea, Indien und Hongkong leisteten einen wesentlichen Beitrag zum Wachstum der Region. Mit der Markteinführung von innovativen Produkten konnte der Bekanntheitsgrad von Belimo in der Region erhöht und die Positionierung in der Branche weiter ausgebaut und gestärkt werden. Nettoumsatz nach Marktregionen in CHF 1'000 2017 % Wachstum

in lokaler

Währung

in % 2016 % Europa 280'834 48 8.1 259'175 49 Amerika 226'460 39 6.9 209'957 39 Asien Pazifik 72'559 13 13.1 64'518 12 Gruppe 579'853 100 8.2 533'650 100 Nettoumsatz nach Anwendungen in CHF 1'000 2017 % Wachstum

in lokaler

Währung

in % 2016 % Luft 329'602 57 7.4 305'911 57 Wasser 250'251 43 9.4 227'739 43 Total 579'853 100 8.2 533'650 100 Innovation. Damit für das bestehende Geschäft wie auch für die neuen Wachstumsinitiativen genügend Ressourcen zur Verfügung stehen, wurden die Forschungs- und Entwicklungskapazitäten im Berichtsjahr erhöht. Im vergangenen Jahr wurde an mehreren Projekten für neue Klappenantriebe für Lüftungsanwendungen sowie Regelventile für Wasseranwendungen gearbeitet. Wichtige Fortschritte konnten auch in der Entwicklung von applikationsspezifischen integrierten Schaltungen und Motoren getätigt werden. Im Bereich Sensoren wurde die Fachkompetenz erweitert und weitere Sensorprojekte wurden gestartet, welche eine innovative Pipeline für zukünftige Markteinführungen bilden. Im Bereich modularer Produkte (Performance Devices) wurde die Plattformtechnologie bestehend aus intelligenten Feldgeräten mit Industriebus-Schnittstellen oder mit Internetverbindung in die Belimo-Cloud weiterentwickelt. Im Berichtsjahr wurde ausserdem die Entwicklung des Systems zur Regelung von Luft- und Wasserströmen in Mehrfamilienhäusern weiter vorangetrieben. Die Vorteile der Belimo-Mehrfamilienhaus-Lösung umfassen eine erhöhte Qualitätssicherung bei der Inbetriebnahme und im Betrieb, was Komfort und Energieeffizienz garantiert. Ausblick. Das Wachstum der Gebäudetechnik-Branche, das auf den langfristigen Trends Urbanisierung, Energieeffizienz, Sicherheit und Digitalisierung aufbaut, dürfte sich aufgrund der positiven Konjunkturprognosen weltweit gut entwickeln. Für die Marktregion Europa erwarten wir für die private und öffentliche Bautätigkeit eine zufriedenstellende Entwicklung. Für die Marktregion Amerika deuten verschiedene Schlüsselindikatoren trotz der achtjährigen Expansionsphase auf einen weiteren Aufwärtstrend der US-Wirtschaft hin. In der Marktregion Asien Pazifik sollte die Strategie einer erhöhten Präsenz den kontinuierlichen Ausbau der Marktführerschaft unterstützen. Aufgrund der Verstärkung des Produktbereichs Sensorik sowie der Marktpotenziale, die die neuen digitalen, kommunizierenden Systeme im Belimo-Sortiment bieten, werden die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung in Relation zum Umsatz auf hohem Niveau belassen, um die Innovationskraft zu steigern. Mit stetiger Konzentration auf die robusten Belimo-Werte Kundenmehrwert, operative Höchstleistung, Lösungsvorsprung und Vertrauenskultur wird ein nachhaltiges und profitables Wachstum angestrebt. Eckwerte des Geschäftsjahres 2017 der Belimo-Gruppe in CHF 1'000 (sofern nicht anders angegeben) 2017 2016 Veränderung

in % Nettoumsatz 579'853 533'650 8.7 Betriebsgewinn (EBIT)

in Prozent vom Nettoumsatz 92'621

16.0% 86'964

16.3% 6.5



Reingewinn

in Prozent vom Nettoumsatz 77'490

13.4% 69'753

13.1% 11.1



Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

in Prozent vom Nettoumsatz 82'318

14.2% 90'282

16.9% -8.8



Free Cashflow

in Prozent vom Nettoumsatz 54'857

9.5% 75'151

14.1% -27.0



Reingewinn je Aktie, in CHF 126.06 113.51 11.1 Dividende je Aktie, in CHF 85.00* 75.00 13.3 Investitionen in Sachanlagen und

immaterielle Anlagen 24'919 15'796 57.8 Forschung und Entwicklung

in Prozent vom Nettoumsatz 44'423

7.7% 37'721

7.1% 17.8



Anzahl Mitarbeitende per 31. Dezember

(Vollzeitäquivalente) 1'532 1'440 6.4 * Antrag an die Generalversammlung vom 9. April 2018. Die Belimo-Gruppe ist ein weltweit führender Anbieter für innovative Antriebs-, Ventil- und Sensorlösungen in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik. Die Gruppe erzielte 2017 einen Umsatz von CHF 580 Millionen und beschäftigt rund 1'600 Mitarbeitende. Informationen zum Unternehmen und zu den Produkten sind im Internet unter www.belimo.com (http://www.belimo.com/) abrufbar. Die Aktien der BELIMO Holding AG werden seit 1995 an der SIX Swiss Exchange gehandelt (BEAN). Heute findet im WIDDER HOTEL in Zürich die Medien- und Finanzanalystenkonferenz zum Jahresabschluss 2017statt (Beginn 10:00 Uhr). Link zum Geschäftsbericht 2017: www.belimo.com/finanzberichte (http://www.belimo.com/finanzberichte)

Kontakt Beat Trutmann, CFO Telefon +41 43 843 62 65 Agenda Publikation Geschäftsbericht 2017/ Medien- und Finanzanalystenkonferenz 12. März 2018 Generalversammlung 2018 9. April 2018 Dividendenzahlung 13. April 2018 Publikation Halbjahresbericht 2018 6. August 2018 Publikation Umsatzzahlen 2018 24. Januar 2019 Publikation Geschäftsbericht 2018/ Medien- und Finanzanalystenkonferenz 11. März 2019 Generalversammlung 2019 1. April 2019 Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar: Medienmitteilung (PDF) (http://hugin.info/100133/R/2175161/838925.pdf)



