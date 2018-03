GAM Holding AG kündigt Änderungen im Group Management Board an

Natalie Baylis stösst in der Funktion des Group Head of Compliance zu GAM



Dirk Spiegel, Group General Counsel, hat sich dazu entschieden, das Unternehmen zu verlassen, um neue Herausforderungen zu verfolgen

GAM hat heute bekannt gegeben, dass Natalie Baylis in der neu geschaffenen Position des Group Head of Compliance zur Gruppe stösst. Sie wird ihre Tätigkeit im Juni dieses Jahres aufnehmen und - vorbehaltlich der aufsichtsrechtlichen Zustimmung - in das Group Management Board eintreten.

Natalie Baylis war seit 2013 als Chief Counsel für die Bereiche Märkte, Finanzintermediäre, Fonds und Aufsicht bei der Financial Conduct Authority (FCA) in Grossbritannien tätig. Sie trat der General Counsel Division der FCA im Jahr 2006 bei und nahm sich seither verschiedenen regulatorischen Angelegenheiten an. Davor war Frau Baylis während 10 Jahren als Rechtsanwältin mit Spezialisierung in Wirtschaftsrecht tätig. Sie verfügt über ein Post-Graduate Diplom in Rechtswissenschaften von der City University in London sowie einen Master Abschluss in Französisch und Spanisch von der Edinburgh University.

Alexander Friedman, Group CEO von GAM, sagte: "Die neu geschaffene Position des Group Head of Compliance unterstreicht die Bedeutsamkeit dieser Funktion für unsere Gruppe. Natalie Baylis verfügt über umfangreiche Erfahrung in diesem Bereich, und wir können mit ihr an Bord sicherstellen, dass GAM, gerade vor dem Hintergrund des sich verändernden regulatorischen Umfeldes, weiterhin alle Best Practices einhalten wird. Ich freue mich darauf, Natalie bei GAM begrüssen zu dürfen."

Dirk Spiegel, Group General Counsel, hat sich dazu entschieden, das Unternehmen zu verlassen, um neue Herausforderungen zu verfolgen. Er tritt mit sofortiger Wirkung von seiner Funktion sowie vom Group Management Board zurück. Kenneth Dursht, General Counsel USA, wird zum Interim Group General Counsel ernannt, und ein Nachfolger wird in Kürze bekannt gegeben.

Alexander Friedman sagte: "Dirk Spiegel hat in seinen Funktionen als General Counsel für Kontinentaleuropa und danach als Group General Counsel sehr wichtige Beiträge für GAM geleistet. Ich möchte Dirk für all seine harte Arbeit danken und wünsche ihm alles Beste für die Zukunft."

