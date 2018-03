ESSEN (dpa-AFX) - Der vor der Zerschlagung stehende Energiekonzern Innogy will seinen Aktionären für das vergangene Geschäftsjahr lediglich eine unveränderte Dividende zahlen. Vorgeschlagen werde eine Ausschüttung von 1,60 Euro je Aktie, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Zu den Plänen des Großaktionärs RWE und des Konkurrenten Eons hielt sich Innogy dabei zunächst bedeckt. Man werde dazu "zu gegebener Zeit Stellung nehmen", hieß es. RWE und Eon hatten am Sonntag überraschend mitgeteilt, dass sie die Geschäftsfelder von Innogy unter sich aufteilen wollen.

Eon will dazu in einem ersten Schritt Innogy komplett übernehmen und im Gegenzug den Konkurrenten RWE am eigenen Unternehmen beteiligen. Eon würde das lukrative Netzgeschäft und dem Stromvertrieb von Innogy erhalten, während die erneuerbaren Energien unter dem Dach von RWE vereint werden sollen. Das erst zwei Jahre alte Unternehmen Innogy würde damit zerschlagen.

Für 2017 erreichte Innogy seine im Dezember gesenkte Prognose. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) stieg leicht um 3 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro. Dazu trug das Netzgeschäft mit rund 1,9 Milliarden Euro den Löwenanteil bei. Das Nettoergebnis wurde mit 778 Millionen Euro nahezu halbiert - unter anderem wegen Abschreibungen auf das britische Vertriebsgeschäft. Bereinigt stieg das Nettoergebnis um 9 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro. Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr bekräftigte Innogy und geht weiter von einem bereinigten Nettogewinn von 1,1 Milliarden und einem bereinigten EBIT von rund 2,7 Milliarden Euro aus./nas/stk

ISIN DE000ENAG999 DE0007037129 DE000A2AADD2

