Der Protektionismus Donald Trumps wird weitergehen, falls sich die Europäer spalten lassen und den Fehler machen, auf sein "Verhandlungsangebot" individuell einzugehen. Trump mag einen unterirdischen IQ haben, aber er ist ein geschickter Machiavellist. Mit den Stahl- und Aluminiumzöllen nimmt er den kleinen Finger. Wenn die Staatengemeinschaft jetzt nicht gegensteuert, nimmt er unverfroren die ganze Hand.

Wehret also den Anfängen! Die USA stehen ohnehin am Anfang eines gewaltigen Absturzes. Während man sich laut über eigene Handelsbilanzungleichgewichte beschwert, als ob diese die Schuld der fleissigen Exportnationen sei - allen voran Deutschlands - lebt man seit Jahrzehnten in Saus und Braus. Die Folge: eine unbändige Staatsverschuldung. Nach offiziellen Angaben liegt diese bei 20 Billionen USD. In Wahrheit liegt sie aber bei über 100 Billionen, dann nämlich, wenn man auch die Verschuldung der öffentlichen Körperschaften, des Militärs und der zukünftigen Leistungsversprechen wie Pensionen hinzuaddiert, welche ähnlich wie beim Fall von General Motors nicht gedeckt sind. Das entspricht dem Fünffachen der jährlichen Wirtschaftsleistung.

Eine derartige Verschuldung kann nicht zurückgezahlt werden. Darum wird es in den nächsten Jahrzehnten in den USA zu drastischen Massnahmen kommen. Die Schulden lassen sich durch eine hohe Geldwerteinflation abbauen. Oder aber, indem man Vermögenswerte einzieht. Oder es droht eine Währungsreform. Auf alle ...

