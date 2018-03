Positive US-Arbeitsmarktdaten haben an der Börse in Japan heute für Kauflaune gesorgt. Der Leitindex Nikkei stieg bis zum frühen Nachmittag um 1,3 % auf 21.742 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index legte 1,15 % auf 1.735 Zähler zu. Auch an anderen Aktienmärkten in Asien ging es aufwärts. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans notierte 1,35 % höher.



Ein brummender Jobmotor in den USA hatte bereits am Freitag die New Yorker Börsen beflügelt. Mit 313.000 neuen Stellen verzeichnete der Arbeitsmarkt im Februar den stärksten Zuwachs seit mehr als eineinhalb Jahren. Experten hatten mit 200.000 gerechnet.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info