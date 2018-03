Der Börsengang des weltgrößten Ölkonzerns verzögert sich anscheinend weiterhin. Die Preisvorstellung des saudischen Kronprinzen macht Probleme.

Der mit Spannung erwartete Börsengang des staatlichen saudi-arabischen Ölkonzerns Aramco verzögert sich einem Zeitungsbericht zufolge auf das kommende Jahr. Eine Platzierung von Aktien des weltgrößten Ölkonzerns in diesem Jahr an einer Börse außerhalb Saudi-Arabiens sei nicht wahrscheinlich, berichtete die "Financial Times" (Montag) unter Berufung auf britische Beamte. Damit gerate der gesamte Zeitplan ins Wanken.

