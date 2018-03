FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GUTE STIMMUNG - Die gute Stimmung an der Wall Street dürfte zum Wochenstart auf den deutschen Aktienmarkt herüber schwappen. Der Broker IG taxierte den Dax am Montag rund zwei Stunden vor dem Start auf 12 407 Punkte und damit etwa ein halbes Prozent über seinem letzten Schluss. Damit würde das Börsenbarometer an die Erholung der Vorwoche anknüpfen. Zuletzt war die Marke von 12 400 Punkten aber noch eine zu hohe Hürde gewesen.

USA: - HÖHER - Der jüngste US-Arbeitsmarktbericht hat der Wall Street zum Ende einer guten Börsenwoche nochmal ein Kursfeuerwerk beschert. Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners sprach am Freitag von Daten "ganz nach dem Geschmack der Anleger". Zudem begrüßten die Marktteilnehmer das geplante Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un. Der Dow Jones Industrial baute seine Anfangsgewinne sukzessive aus und schloss 1,77 Prozent fester bei 25 335,74 Punkten.

ASIEN: - AUFWÄRTS - Asiens Börsen sind der Wall Street am Montag ins Plus gefolgt. Vor allem in Japan und Südkorea gingen die Kurse hoch. Auch hier sorgten die US-Arbeitsmarktdaten und die Entspannung im Konflikt mit Nordkorea für gute Laune.

DAX 12.346,68 -0,07% XDAX 12.373,24 0,14% EuroSTOXX 50 3.420,54 0,21% Stoxx50 3.016,37 0,35% DJIA 25.335,74 1,77% S&P 500 2.786,57 1,74% NASDAQ 100 7.101,18 1,93% Nikkei 225 21.824,03 1,7%(Schlussstand)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 157,05 -0,10% Bund-Future Settlement 156,98 0,04%

DEVISEN: - EURO ÜBER 1,23 DOLLAR - Der Kurs des Euro ist am Montag leicht gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2322 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,2291 Dollar festgesetzt.

(Alle Kurse 7:15 Uhr) Euro/USD 1,2322 0,12% USD/Yen 106,66 -0,15% Euro/Yen 131,42 -0,02%

ROHÖL:

Brent (Mai-Lieferung) 65,53 0,04 USD WTI (April-Lieferung) 62,08 0,08 USD

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

AXC0048 2018-03-12/07:32