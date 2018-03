Das kanadische Transportunternehmen für Mineralöl und Gas, Inter Pipeline Ltd. (ISIN: CA45833V1094, TSE: IPL), zahlt für den Monat März eine Dividende in Höhe von 0,14 kanadischen Dollar (CAD) aus. Auf das Jahr hochgerechnet schüttet der Konzern 1,68 CAD an seine Investoren aus. Die Zahlung erfolgt am 16. April 2018 (Record date: 22. März 2018). Beim derzeitigen Aktienkurs von 22,49 CAD ...

