Liebe Leser,

im Tarifstreit zwischen der Telekom und Verdi wurde jüngst ein neuer Höhepunkt erreicht. Die Gewerkschaft rief zu Streiks auf, an denen sich am Freitag wohl rund 2.500 Mitarbeiter beteiligt haben sollen. Betroffen waren unter anderem die Call-Center der Hotline. Kunden müssen deshalb mit noch längeren Wartezeiten rechnen. Verdi fordert von der Telekom 5,5 Prozent mehr Gehalt für insgesamt knapp 55.000 Tarifbeschäftigte in Deutschland.

Die nächste Verhandlungsrunde steht ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...