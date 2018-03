Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Auf dem deutschen Strommarkt bahnt sich eine weitreichende Neuordnung an. Eon will den Ökostromanbieter Innogy von RWE übernehmen. Beide Seiten hätten darüber eine Grundsatzvereinbarung erzielt, teilten sie mit. Danach soll Eon die komplette knapp 77-prozentige Beteiligung von RWE an Innogy bekommen. Im Gegenzug überträgt Eon Teile des eigenen Geschäfts an RWE. RWE erhält dabei zunächst 16,67 Prozent an Eon. Überdies soll RWE weite Teile des Eon-Geschäftes mit Erneuerbaren Energien übernehmen. Auch das Ökostrom- und das Gasspeichergeschäft von Innogy sollen bei RWE landen. Ferner würde RWE die Eon-Minderheitsbeteiligungen an den RWE-Kernkraftwerken Emsland und Gundremmingen übernehmen, die von der Eon-Tochter PreussenElektra gehalten werden. RWE würde dafür Eon einen Kaufpreis von 1,5 Milliarden Euro zahlen. Den ausstehenden Innogy-Aktionären will Eon ein Übernahmeangebot machen, das nach aktuellem Stand bei 40 Euro je Aktie liegt und die unterstellten Dividendenzahlungen für 2017 und 2018 einschließt. Wenn der Deal gelänge, käme es zu weit reichenden Verschiebungen auf dem deutschen Energiemarkt. Eon würde sich weitgehend zugunsten von RWE aus dem Geschäft mit Erneuerbaren Energien verabschieden und sich selbst auf das lukrative Netzgeschäft konzentrieren.

Neben dem Verkauf von Innogy arbeitet RWE einem Zeitungsbericht zufolge bereits am nächsten Deal. Die Essener wollen Kraftwerke des Konkurrenten ENBW aus Baden-Württemberg kaufen, wie das Handelsblatt berichtet. Die Gespräche darüber befänden sich in einem Anfangsstadium. RWE-Chef Rolf Martin Schmitz hat in der Vergangenheit Zukäufe bei Kraftwerken ausdrücklich als Möglichkeit betrachtet, wieder zu wachsen.

TAGESTHEMA II

US-Präsident Donald Trump hat den Europäern erneut mit Strafzöllen auf Autos gedroht und dabei besonders die deutschen Hersteller ins Visier genommen. Wenn die EU ihre Zölle auf US-Waren nicht abschaffe, "werden wir Mercedes-Benz mit Zöllen belegen, werden wir BMW mit Zöllen belegen", sagte Trump. Zuvor hatte sich EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström nach einem Treffen mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer in Brüssel enttäuscht über das mangelnde Entgegenkommen der USA geäußert.

Die deutsche Autoindustrie wehrt sich gegen Vorwürfe von US-Präsident Donald Trump, von unfairen Handelsbedingungen zu profitieren. Daimler und BMW leisteten einen "erheblichen Beitrag für die automobile Handelsbilanz der USA", sagte Bernhard Mattes, Präsident des Branchenverbandes VDA, dem Handelsblatt. Mattes reagierte damit auf Drohungen Trumps während einer Rede in Pittsburgh am Samstag, in der Trump drohte, Autos der Marken Mercedes Benz und BMW mit Zöllen zu belegen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

GEA

Nachfolgend die Schätzungen für das Geschäftsjahr (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG* PROG PROG Gj Gj17 ggVj Zahl Gj16 Operatives EBIT 463 -4% 15 485 EBIT 396 +2% 7 387 Ergebnis nach Steuern/Dritten 277 -3% 17 285 Ergebnis je Aktie 1,42 -4% 16 1,48 Dividende je Aktie 0,83 +4% 22 0,80

Außerdem im Tagesverlauf:

- NL/Shop Apotheke Europe NV, Jahresergebnis,

AUSBLICK KONJUNKTUR

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.800,10 0,41 Nikkei-225 21.800,91 1,55 Schanghai-Composite 3.327,31 0,61 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.346,68 -0,07 DAX-Future 12.370,50 0,15 XDAX 12.373,24 0,14 MDAX 26.124,89 0,29 TecDAX 2.692,43 1,28 EuroStoxx50 3.420,54 0,21 Stoxx50 3.016,37 0,35 Dow-Jones 25.335,74 1,77 S&P-500-Index 2.786,57 1,74 Nasdaq-Comp. 7.560,81 1,79 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 157,05% -16

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Börsen in Europa werden mit einem freundlichen Start in die Woche erwartet. Positiv ist, dass der DAX in der Vorwoche den kurzfristigen Abwärtstrend seit dem Rekordhoch bei 13.597 Punkten zurückerobert hat und oberhalb der 20-Tageslinie schlossen. Als nächste charttechnische Hürde gilt die 38,2-Prozent-Fibinacci-Marke der Abwärtsbewegung seit dem Rekordhoch, die bei rund 12.490 Punkten liegt. Weiterhin wird an der Börse auf die Anleihen geschaut, die sich am Freitag von dem US-Arbeitsmarkt nicht aus der Ruhe haben bringen lassen.

Rückblick: Gut behauptet - Ein über Erwartungen ausgefallener US-Arbeitsmarktbericht stützte die Stimmung. Die US-Wirtschaft hat mit 313.000 deutlich mehr neue Stellen geschaffen als die erwarteten 205.000. Entscheidend aus Marktsicht war jedoch, dass dies nicht zu einem erhöhten Lohndruck geführt hat. Die Stundenlöhne stiegen nämlich nur um 0,15 Prozent, während Ökonomen hier von einem Plus von 0,20 Prozent ausgegangen waren. Vor allem relativiert sich der starke Lohnanstieg im Januar, der Inflationsängste ausgelöst hatte. Positiv bewerteten Händler auch die sich anbahnende Entspannung im Nordkorea-Konflikt. Leicht belastet wurde das Sentiment von den anhaltenden Sorgen rund um den Welthandel. Trump hatte am Vorabend wie angekündigt das Dekret für Strafzölle auf Stahl und Aluminium unterzeichnet. Diese belastete die entsprechenden Branchentitel jedoch nicht mehr nachhaltig. Zur Begründung hieß es, Trump habe mit seiner Ankündigung, mögliche Ausnahmen zu prüfen, den Weg für Verhandlungen geöffnet. Salzgitter, wo es zusätzlich ein Abstufung durch Kepler Cheuvreux gab, verloren 5,7 Prozent, Arcelormittal gaben um 0,6 Prozent nach, Thyssenkrupp zogen sogar um 0,6 Prozent an. Die Aktie des Medienunternehmens Lagardere fiel nach Vorlage von Geschäftszahlen um 7,3 Prozent. Für die Analysten von Barclays ist das Nettoergebnis enttäuschend ausgefallen, auch der freie Cashflow habe die Erwartungen verfehlt.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Lufthansa kamen mit Aussagen der Kranich-Airline zum Preisumfeld unter Druck. Im Rahmen der Bekanntgabe der Passagierzahlen hatte Lufthansa vermeldet, dass sich das währungsbereinigte Erlösumfeld im Februar nur stabil entwickelt habe. Hier sei aber ein Anstieg erwartet worden, sagte ein Händler. Lufthansa verloren, auch aufgrund von Gewinnmitnahmen, 5,6 Prozent. Die Aktien von Aroundtown fielen um 4,7 Prozent auf 6,32 Euro. Das Unternehmen hat 95 Millionen Aktien zum Preis von 6,38 Euro das Stück bei institutionellen Investoren platziert und damit brutto 606,1 Millionen Euro eingenommen. Weil mit den Einnahmen Immobilienkäufe und damit zukünftiges Wachstum finanziert würden, handele es sich um normales Geschäft, was die Börsianer nicht negativ werteten, hieß es im Handel. Trotz einer Platzierung schlossen Delivery Hero 0,6 Prozent auf 38,62 Euro höher. Die 1,4 Millionen Stücke sollen laut Angaben aus dem Handel bei 38,30 Euro platziert worden sein.

XETRA-NACHBÖRSE

Laut einem Händler ist der Großauftrag für Airbus gut angekommen. Turkish Airlines hatte beim Luftfahrtkonzern bis zu 30 Maschinen bestellt. Die Titel wurden 1,0 Prozent fester gestellt. Im Tarifstreit zwischen Eon und Verdi war ein unbefristeter Streik beim Versorger abgewendet worden. Die Titel wurden 0,4 Prozent höher getaxt. Baumot hatte über den Vollzug der Kapitalherabsetzung informiert, die Papiere wurden 4,3 Prozent schwächer gestellt.

USA / WALL STREET

Sehr fest - Ein für die Börse wie gemalter Arbeitsmarkt hat am Freitag die Wall Street gestützt. Der Bericht offenbarte einen signifikanten Stellenaufbau, der noch dazu um rund ein Drittel höher ausgefallen war, als vom Markt veranschlagt. Das Sahnehäubchen für den Aktienmarkt lieferten aber die weiterhin mäßigen Stundenlöhne, die Zinsängste abwürgten. Im Handel war von einem "Goldilock-Szenario" die Rede. Der drohende Handelskrieg wurde an der Börse nach den zum Teil scharfen Reaktionen auf die verhängten Strafzölle von US-Präsident Trump wie schon am Vortag ausgeblendet. Die Börse werde von Optimisten bevölkert, die auf das Abwenden eines Handelskrieges setzten, hieß es. Zu den positiven Arbeitsmarktdaten gesellten sich Signale geopolitischer Entspannung auf der Koreanischen Halbinsel. Marvell Technology stiegen nach Geschäftsausweis um 0,1 Prozent, nach einem Jahreshoch setzten Gewinnmitnahmen ein. Der Chiphersteller hatte Zahlen über Markterwartungen veröffentlicht. Mit der Ölpreisrally zogen Chevron um 3,4 Prozent an. Die drohende Liquidation des US-Geschäfts von Toys'R'Us belastete die Titel der Spielwarenhersteller. Mattel stürzten um 7,1 Prozent ab und Hasbro verloren 2,1 Prozent. Goldman-Sachs-Chef Lloyd Blankfein bereitet laut Kreisen seinen Rücktritt vor. Im Handel setzte man auf eine reibungslose Nachfolgeregelung, die Titel gewannen 1,7 Prozent. Big Lots brachen um 10,1 Prozent ein, der Möbeleinzelhändler enttäuschte mit der Erlösentwicklung auf vergleichbarer Basis.

