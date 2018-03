DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Auf dem deutschen Strommarkt bahnt sich eine weitreichende Neuordnung an. Eon will den Ökostromanbieter Innogy von RWE übernehmen. Beide Seiten hätten darüber eine Grundsatzvereinbarung erzielt, teilten sie mit. Danach soll Eon die komplette knapp 77-prozentige Beteiligung von RWE an Innogy bekommen. Im Gegenzug überträgt Eon Teile des eigenen Geschäfts an RWE. RWE erhält dabei zunächst 16,67 Prozent an Eon. Überdies soll RWE weite Teile des Eon-Geschäftes mit Erneuerbaren Energien übernehmen. Auch das Ökostrom- und das Gasspeichergeschäft von Innogy sollen bei RWE landen. Ferner würde RWE die Eon-Minderheitsbeteiligungen an den RWE-Kernkraftwerken Emsland und Gundremmingen übernehmen, die von der Eon-Tochter PreussenElektra gehalten werden. RWE würde dafür Eon einen Kaufpreis von 1,5 Milliarden Euro zahlen. Den ausstehenden Innogy-Aktionären will Eon ein Übernahmeangebot machen, das nach aktuellem Stand bei 40 Euro je Aktie liegt und die unterstellten Dividendenzahlungen für 2017 und 2018 einschließt. Wenn der Deal gelänge, käme es zu weit reichenden Verschiebungen auf dem deutschen Energiemarkt. Eon würde sich weitgehend zugunsten von RWE aus dem Geschäft mit Erneuerbaren Energien verabschieden und sich selbst auf das lukrative Netzgeschäft konzentrieren.

Neben dem Verkauf von Innogy arbeitet RWE einem Zeitungsbericht zufolge bereits am nächsten Deal. Die Essener wollen Kraftwerke des Konkurrenten ENBW aus Baden-Württemberg kaufen, wie das Handelsblatt berichtet. Die Gespräche darüber befänden sich in einem Anfangsstadium. RWE-Chef Rolf Martin Schmitz hat in der Vergangenheit Zukäufe bei Kraftwerken ausdrücklich als Möglichkeit betrachtet, wieder zu wachsen.

TAGESTHEMA II

US-Präsident Donald Trump hat den Europäern erneut mit Strafzöllen auf Autos gedroht und dabei besonders die deutschen Hersteller ins Visier genommen. Wenn die EU ihre Zölle auf US-Waren nicht abschaffe, "werden wir Mercedes-Benz mit Zöllen belegen, werden wir BMW mit Zöllen belegen", sagte Trump. Zuvor hatte sich EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström nach einem Treffen mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer in Brüssel enttäuscht über das mangelnde Entgegenkommen der USA geäußert.

Die deutsche Autoindustrie wehrt sich gegen Vorwürfe von US-Präsident Donald Trump, von unfairen Handelsbedingungen zu profitieren. Daimler und BMW leisteten einen "erheblichen Beitrag für die automobile Handelsbilanz der USA", sagte Bernhard Mattes, Präsident des Branchenverbandes VDA, dem Handelsblatt. Mattes reagierte damit auf Drohungen Trumps während einer Rede in Pittsburgh am Samstag, in der Trump drohte, Autos der Marken Mercedes Benz und BMW mit Zöllen zu belegen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

GEA

Nachfolgend die Schätzungen für das Geschäftsjahr (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG* PROG PROG Gj Gj17 ggVj Zahl Gj16 Operatives EBIT 463 -4% 15 485 EBIT 396 +2% 7 387 Ergebnis nach Steuern/Dritten 277 -3% 17 285 Ergebnis je Aktie 1,42 -4% 16 1,48 Dividende je Aktie 0,83 +4% 22 0,80

Außerdem im Tagesverlauf:

- NL/Shop Apotheke Europe NV, Jahresergebnis,

AUSBLICK KONJUNKTUR

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.800,10 0,41 Nikkei-225 21.800,91 1,55 Schanghai-Composite 3.327,31 0,61 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.346,68 -0,07 DAX-Future 12.370,50 0,15 XDAX 12.373,24 0,14 MDAX 26.124,89 0,29 TecDAX 2.692,43 1,28 EuroStoxx50 3.420,54 0,21 Stoxx50 3.016,37 0,35 Dow-Jones 25.335,74 1,77 S&P-500-Index 2.786,57 1,74 Nasdaq-Comp. 7.560,81 1,79 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 157,05% -16

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Börsen in Europa werden mit einem freundlichen Start in die Woche erwartet. Positiv ist, dass der DAX in der Vorwoche den kurzfristigen Abwärtstrend seit dem Rekordhoch bei 13.597 Punkten zurückerobert hat und oberhalb der 20-Tageslinie schlossen. Als nächste charttechnische Hürde gilt die 38,2-Prozent-Fibinacci-Marke der Abwärtsbewegung seit dem Rekordhoch, die bei rund 12.490 Punkten liegt. Weiterhin wird an der Börse auf die Anleihen geschaut, die sich am Freitag von dem US-Arbeitsmarkt nicht aus der Ruhe haben bringen lassen.

Rückblick: Gut behauptet - Ein über Erwartungen ausgefallener US-Arbeitsmarktbericht stützte die Stimmung. Die US-Wirtschaft hat mit 313.000 deutlich mehr neue Stellen geschaffen als die erwarteten 205.000. Entscheidend aus Marktsicht war jedoch, dass dies nicht zu einem erhöhten Lohndruck geführt hat. Die Stundenlöhne stiegen nämlich nur um 0,15 Prozent, während Ökonomen hier von einem Plus von 0,20 Prozent ausgegangen waren. Vor allem relativiert sich der starke Lohnanstieg im Januar, der Inflationsängste ausgelöst hatte. Positiv bewerteten Händler auch die sich anbahnende Entspannung im Nordkorea-Konflikt. Leicht belastet wurde das Sentiment von den anhaltenden Sorgen rund um den Welthandel. Trump hatte am Vorabend wie angekündigt das Dekret für Strafzölle auf Stahl und Aluminium unterzeichnet. Diese belastete die entsprechenden Branchentitel jedoch nicht mehr nachhaltig. Zur Begründung hieß es, Trump habe mit seiner Ankündigung, mögliche Ausnahmen zu prüfen, den Weg für Verhandlungen geöffnet. Salzgitter, wo es zusätzlich ein Abstufung durch Kepler Cheuvreux gab, verloren 5,7 Prozent, Arcelormittal gaben um 0,6 Prozent nach, Thyssenkrupp zogen sogar um 0,6 Prozent an. Die Aktie des Medienunternehmens Lagardere fiel nach Vorlage von Geschäftszahlen um 7,3 Prozent. Für die Analysten von Barclays ist das Nettoergebnis enttäuschend ausgefallen, auch der freie Cashflow habe die Erwartungen verfehlt.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Lufthansa kamen mit Aussagen der Kranich-Airline zum Preisumfeld unter Druck. Im Rahmen der Bekanntgabe der Passagierzahlen hatte Lufthansa vermeldet, dass sich das währungsbereinigte Erlösumfeld im Februar nur stabil entwickelt habe. Hier sei aber ein Anstieg erwartet worden, sagte ein Händler. Lufthansa verloren, auch aufgrund von Gewinnmitnahmen, 5,6 Prozent. Die Aktien von Aroundtown fielen um 4,7 Prozent auf 6,32 Euro. Das Unternehmen hat 95 Millionen Aktien zum Preis von 6,38 Euro das Stück bei institutionellen Investoren platziert und damit brutto 606,1 Millionen Euro eingenommen. Weil mit den Einnahmen Immobilienkäufe und damit zukünftiges Wachstum finanziert würden, handele es sich um normales Geschäft, was die Börsianer nicht negativ werteten, hieß es im Handel. Trotz einer Platzierung schlossen Delivery Hero 0,6 Prozent auf 38,62 Euro höher. Die 1,4 Millionen Stücke sollen laut Angaben aus dem Handel bei 38,30 Euro platziert worden sein.

XETRA-NACHBÖRSE

Laut einem Händler ist der Großauftrag für Airbus gut angekommen. Turkish Airlines hatte beim Luftfahrtkonzern bis zu 30 Maschinen bestellt. Die Titel wurden 1,0 Prozent fester gestellt. Im Tarifstreit zwischen Eon und Verdi war ein unbefristeter Streik beim Versorger abgewendet worden. Die Titel wurden 0,4 Prozent höher getaxt. Baumot hatte über den Vollzug der Kapitalherabsetzung informiert, die Papiere wurden 4,3 Prozent schwächer gestellt.

USA / WALL STREET

Sehr fest - Ein für die Börse wie gemalter Arbeitsmarkt hat am Freitag die Wall Street gestützt. Der Bericht offenbarte einen signifikanten Stellenaufbau, der noch dazu um rund ein Drittel höher ausgefallen war, als vom Markt veranschlagt. Das Sahnehäubchen für den Aktienmarkt lieferten aber die weiterhin mäßigen Stundenlöhne, die Zinsängste abwürgten. Im Handel war von einem "Goldilock-Szenario" die Rede. Der drohende Handelskrieg wurde an der Börse nach den zum Teil scharfen Reaktionen auf die verhängten Strafzölle von US-Präsident Trump wie schon am Vortag ausgeblendet. Die Börse werde von Optimisten bevölkert, die auf das Abwenden eines Handelskrieges setzten, hieß es. Zu den positiven Arbeitsmarktdaten gesellten sich Signale geopolitischer Entspannung auf der Koreanischen Halbinsel. Marvell Technology stiegen nach Geschäftsausweis um 0,1 Prozent, nach einem Jahreshoch setzten Gewinnmitnahmen ein. Der Chiphersteller hatte Zahlen über Markterwartungen veröffentlicht. Mit der Ölpreisrally zogen Chevron um 3,4 Prozent an. Die drohende Liquidation des US-Geschäfts von Toys'R'Us belastete die Titel der Spielwarenhersteller. Mattel stürzten um 7,1 Prozent ab und Hasbro verloren 2,1 Prozent. Goldman-Sachs-Chef Lloyd Blankfein bereitet laut Kreisen seinen Rücktritt vor. Im Handel setzte man auf eine reibungslose Nachfolgeregelung, die Titel gewannen 1,7 Prozent. Big Lots brachen um 10,1 Prozent ein, der Möbeleinzelhändler enttäuschte mit der Erlösentwicklung auf vergleichbarer Basis.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 12, 2018 02:30 ET (06:30 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

Die Notierungen gaben mit den Arbeitsmarktdaten deutlich nach. Die Rendite zehnjähriger Papiere erhöhte sich um 4 Basispunkte auf 2,89 Prozent. Die Konjunktur in den USA brummt weiter, die Arbeitslosenquote lag mit 4,1 Prozent im Februar weiter auf dem niedrigsten Stand seit 17 Jahren. Zudem drückte auch die nachlassende Risikoaversion mit der Entspannung in Korea auf die Rentenkurse.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17.07 Uhr EUR/USD 1,2320 +0,1% 1,2310 1,2323 EUR/JPY 131,37 -0,2% 131,62 131,76 EUR/CHF 1,1704 -0,0% 1,1709 1,1706 GBP/EUR 1,1249 -0,0% 1,1253 1,1257 USD/JPY 106,63 -0,3% 106,93 106,92 GBP/USD 1,3859 +0,0% 1,3853 1,3872 Bitcoin BTC/USD 9.624,44 -0,1% 9.629,65 9.065,17

Der WSJ-Dollarindex büßte 0,1 Prozent ein. Da das maue Lohnwachstum nicht für höhere Zinsen spreche, bewege der überzeugende Arbeitsmarktbericht insgesamt kaum, so Händler. Der Euro zeigte sich mit 1,2305 Dollar praktisch auf den Wechselkursen des Vorabendes.

Am Montagmorgen ziehen Euro und Yen zum Dollar leicht an. Laut CBA-Analysten stelle das maue Lohnwachstum für die anstehenden US-Verbraucherpreise im Februar am Dienstag eher ein Abwärtsrisiko dar. Dieser Umstand drücke auf den Greenback. "Man wartet darauf, dass der Dollar nach oben geht", sagt Präsident Koji Fukaya von FPG Securities.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,05 62,04 +0,0% 0,01 +2,7% Brent/ICE 65,58 65,49 +0,1% 0,09 -0,4%

Die Ölpreise erholten sich von der Talfahrt der vergangenen Tage. Das geplante Gipfeltreffen zwischen Kim Jong Un und Trump stützte, weil sich die geopolitischen Risiken deutlich reduzierten. Zudem lasse der Arbeitsmarkt auf eine anziehende Nachfrage in den USA schließen, hieß es. Auf eine nachhaltige Erholung auf mittelfristige Sicht setzten Marktteilnehmer aber nicht. Denn übergeordnet belastete weiterhin die Sorge über eine unaufhörlich anziehende US-Ölförderung. Die Sorge wurde zumindest etwas abgeschwächt, weil erstmals seit sieben Wochen die Anzahl der in den USA aktiven Ölförderanlagen wieder etwas zurückgegangen war. WTI gewann 3,2 Prozent auf 62,04 Dollar und verbuchte damit den höchsten Tagessprung seit August. Für Brent ging es um 3,0 Prozent auf 65,49 Dollar nach oben.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.322,57 1.323,13 -0,0% -0,56 +1,5% Silber (Spot) 16,56 16,59 -0,2% -0,03 -2,2% Platin (Spot) 963,50 964,00 -0,1% -0,50 +3,7% Kupfer-Future 3,13 3,13 +0,1% +0,00 -5,5%

Der Goldpreis präsentierte sich volatil mal mit Verlusten, mal mit Aufschlägen. Die Aussicht auf das Ausbleiben einer beschleunigten Zinserhöhungspolitik durch die US-Notenbank verhinderte Verluste nach dem famosen Arbeitsmarktbericht. Mit dem weniger starken Anstieg der Stundenlöhne im Februar bleibe es bei der Erwartung von drei Zinserhöhungen durch die Fed in diesem Jahr, sagte ein Teilnehmer. Die Feinunze legte 0,1 Prozent zu auf 1.323 Dollar.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

INNENPOLITIK CHINA

Chinas Nationaler Volkskongress hat die zeitliche Beschränkung für das Amt des Präsidenten formell aufgehoben und damit den Weg zu einer unbestimmten Ein-Mann-Herrschaft von Xi Jinping in dem bevölkerungsreichsten Land der Erde frei gemacht.

EU-INNENPOLITIK

Anders als geplant werden Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron beim EU-Gipfel in zwei Wochen keine gemeinsamen Vorschläge für eine Reform der Eurozone vorlegen. "Die Sache ist abgesagt", zitiert der Spiegel einen EU-Beamten. Als Grund für die Absage hätten die deutschen Vertreter angeführt, dass die Beamten der Bundesregierung während der Koalitionsverhandlungen keine Zeit gehabt hätten, sich mit der Zukunft der Eurozone zu befassen.

AUFRÜSTUNG RUSSLAND

Russland hat nach eigenen Angaben erfolgreich eine Hyperschall-Rakete getestet, deren Entwicklung Staatschef Wladimir Putin kürzlich verkündet hatte. Die Präzisionsrakete vom Typ Kinschal (Dolch) sei von einem Militärflugzeug aus abgefeuert worden, erklärte das russische Verteidigungsministerium am Sonntag. "Der Abschuss verlief nach Plan, die Hyperschall-Rakete hat ihr Ziel getroffen."

OPEC

Das Ölkartell ist nach mehr als einem Jahr der Einigkeit wieder in zwei Lager gespalten. Auf der einen Seite steht Saudi Arabien. Das Königreich möchte den Ölpreis bei 70 Dollar pro Barrel oder höher halten. Auf der anderen Seite steht der Iran. Er strebt einen Preis von etwa 60 Dollar pro Fass an, wie Ölminister Bijan Zangeneh dem Wall Street Journal sagte.

US-AKTIENCRASH

Die starken Kursverluste vom 5. Februar am US-Aktienmarkt sind nach Darstellung der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) von Derivaten ausgelöst worden, mit denen Wetten auf die künftige Entwicklung der Volatilität möglich waren. Laut BIZ ließ die Nachfrage von entgegengesetzt positionierten Investoren den Volatilitätsindex Vix an dem Tag so stark steigen wie zuletzt 1987, woraufhin der S&P-500-Index 4,2 Prozent verlor. Fundamentaler Auslöser der Abwärtsbewegung war ein unerwartet starker Anstieg der US-Stundenlöhne gewesen.

AUTOMOBILINDUSTRIE DEUTSCHLAND

Die Abgastricks der Autohersteller verursachen einer Studie zufolge Milliardenverluste bei der Kfz-Steuer. Im Jahr 2016 gingen dem deutschen Fiskus rund 1,19 Milliarden Euro an Steuereinnahmen verloren, wie aus Studie im Auftrag der Grünen-Fraktion im EU-Parlament hervorgeht. Für die Zeitspanne von 2010 bis 2016 werden die Steuerausfälle auf gut vier Milliarden Euro beziffert.

ÖFFENTLICHER DIENST

Vor der zweiten Verhandlungsrunde für den öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen dringen die Arbeitgeber auf einen raschen Abschluss der Tarifgespräche. "Unser Ziel ist es, innerhalb der dritten Verhandlungsrunde am 15./16. April ein Ergebnis zu erreichen", sagte der Verhandlungsführer und Präsident der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände, Thomas Böhle, dem Magazin Focus.

AIRBUS

Turkish Airlines kauft bis zu 60 Flugzeuge bei den beiden Herstellern Airbus und Boeing. Beim europäischen Boeing-Wettbewerber bestellte die Fluggesellschaft ebenfalls 25 A350-900 mit der Option auf 5 weitere Flugzeuge. Beide Aufträge zusammen haben nach Listenpreis einen Wert von 18 Milliarden US-Dollar.

DEUTSCHE BANK/DWS

peilt mit dem Börsengang ihres Vermögensverwaltungsgeschäfts einen Erlös von bis zu 1,8 Milliarden Euro an. Die Bank hat die Preisspanne für ihre Tochter DWS auf 30 bis 36 Euro je Aktie festgelegt. Sie wird bis zu 25 Prozent der Aktien an die Börse bringen.

Die Deutsche Bank hat für den Aufsichtsrat ihrer Fondstochter DWS namhafte Vertreter von außerhalb gefunden. Dem Kontrollgremium des Börsenkandidaten soll unter anderem Margret Suckale, einst Personalchefin bei der Deutschen Bahn und bei BASF, angehören. Auch Evonik-Finanzchefin Ute Wolf sei dabei. Dies geht aus einem Dokument hervor, das der Zeitung Die Welt vorliegt.

DEUTSCHE BANK/POSTBANK

Die Fusion der Deutschen Bank mit der Postbank kostet offenbar mehrere tausend Stellen. Nach einem Bericht der WamS sollen in den nächsten vier Jahren jeweils 1.500 Mitarbeiter über freiwillige Abfindungsprogramme und natürliche Fluktuation das Unternehmen verlassen. Damit würde sich die Zahl der Beschäftigten im Privat- und Firmenkundengeschäft der beiden Häuser von derzeit 30.000 um ein Fünftel verringern.

DEUTSCHE BANK

Während die Mitarbeiter der Deutschen Bank in diesem Jahr höhere Boni bekommen, verzichtet der zwölfköpfige Vorstand der Deutschen Bank erneut auf die variable Vergütung.

DEUTSCHE BÖRSE

Theodor Weimer, der Chef der Deutschen Börse AG, holt sich seinen ehemaligen Arbeitgeber McKinsey als Berater ins Haus. Der US-Konzern unterstütze Weimer bei der Ausarbeitung einer neuen Unternehmensstrategie, sagten mehrere Konzerninsider dem Handelsblatt.

EON

Im Tarifstreit zwischen Eon und Verdi ist ein Verhandlungsergebnis erzielt worden. Der Energieversorger habe in der vierten Verhandlungsrunde ein kompromissfähiges Angebot vorgelegt, teilte die Gewerkschaft BCE mit.

INNOGY

BERICHTET PROG PROG GESAMTJAHR Gj17 ggVj Gj17 ggVj Gj16 Außenumsatz 43.139 -1,1% -- -- 43.611 EBITDA bereinigt 4.331 +3,0% 4.286 +2,0% 4.203 EBIT bereinigt 2.816 +3,0% 2.806 +2,6% 2.735 Erg nach Steuern/Dritten bereinigt 1.224 +9,0% 1.234 +9,9% 1.123 Erg je Aktie bereinigt 2,20 +8,9% 2,22 +9,9% 2,02 Dividende je Aktie 1,60 -- 1,61 +0,6% 1,60

- alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro

SIEMENS/AREVA

Areva und Siemens haben mit dem finnischen AKW-Betreiber Teollisuuden Voima (TVO) einen langjährigen Rechtsstreit um Verzögerungen und Kostensteigerungen beim Bau des Atomkraftwerks Olkiluoto 3 beigelegt. Im Rahmen eines Vergleichs wird der französische Konzern pauschal 450 Millionen Euro an TVO zahlen.

STEMMER

Im Nachgang zum Börsengang von Stemmer Imaging Anfang vergangener Woche hat die begleitende Bank Hauck & Aufhäuser die Mehrzuteilungsoption von 390.000 Aktien ausgeübt.

TUI

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 12, 2018 02:30 ET (06:30 GMT)

Europas größter Reisekonzern Tui will bis 2023 fast die Hälfte seiner Flugzeugflotte modernisieren und weitere Kreuzfahrtschiffe kaufen. "Wir haben unser Geschäft verändert", sagte Konzernchef Friedrich Joussen dem Tagesspiegel. Statt Reisen zu vermitteln, will der Konzern verstärkte Urlaubsdestinationen entwickeln und setzt dabei auf eigene Hotels, eigene Flugzeuge und Kreuzfahrtschiffe.

DANA/GKN

Der in Ohio beheimatete Autozulieferer Dana will seinen Unternehmenssitz aus steuerlichen Gründen nach Großbritannien verlegen, wenn die angekündigte Übernahme von Teilen des britischen Komponentenherstellers GKN gelingt. "Selbst nach der neuen Steuergesetzgebung gibt es für uns einen Nutzen" in Höhe von 600 Millionen US-Dollar, sagte Dana-Finanzvorstand Jonathan Collins.

ENI

Moody's hat die Bonität des italienischen Ölkonzerns Eni auf A3 von Baa1 hochgestuft.

UBS

Der Wertpapieraufsicht in Hongkong hat der UBS für 18 Monate untersagt, als Sponsor Börsengänge an dem Finanzplatz zu begleiten. Das Geldhaus will die Entscheidung aber anfechten, wie aus dem Jahresbericht des Instituts weiter hervorgeht. Die Wertpapieraufsicht hatte untersucht, welche Rolle UBS bei "gewissen" Börsengängen in Hongkong gespielt hatte. Um welche Transaktionen es sich dabei gehandelt hat, ließ UBS offen.

BROADCOM/QUALCOMM

Die Aktionäre von Broadcom sollen schon am 23. März und damit noch im laufenden CFIUS-Prüfverfahren über eine Verlagerung des Unternehmenssitzes von Singapur in die USA entscheiden. Mit einer Repatriierung will die Konzernspitze Sicherheitsbedenken der US-Regierung gegen die eingeleitete feindliche Übernahme des Wettbewerbers Qualcomms für 117 Milliarden Dollar ausräumen.

Intel verfolgt eine Reihe von Optionen, um auf die von Wettbewerber Broadcom angestrebte feindliche Übernahme für Qualcomm zu reagieren oder sie zu vereiteln. Auch ein eigenes Übernahmegebot für den Halbleiterhersteller Broadcom ist darunter, verlautete aus Insiderkreisen.

GOLDMAN SACHS

Chef Lloyd Blankfein bereitet laut Kreisen seinen Rücktritt vor. Blankfein könnte bereits Ende des Jahres als CEO zurücktreten, wie mit der Sache vertraute Personen sagten.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 12, 2018 02:30 ET (06:30 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.