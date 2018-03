Stäfa (awp) - Der Sensorenhersteller Sensirion hat die Details zu seinem angestrebten Börsengang bekanntgegeben. Das Unternehmen mit Sitz in Stäfa will am 22. März beim IPO rund 9,33 Mio Aktien an die Börse bringen. Die Preisspanne wird auf 28 bis 36 CHF festgelegt. Das Basisangebot besteht aus 6,15 Mio Aktien des Mehrheitsaktionärs ...

