SPECTRIS PLC - Transaction in Own Shares

Transactions in own shares

Spectris plc(theCompany)announces that ithaspurchasedthe following number of itsordinary sharesof 5 penceon the London Stock Exchange from J.P. Morgan Securities plc as part of the buyback programme announced on 5 March 2018.

Date of purchase: 9 March 2018

Aggregate number of ordinary shares purchased: 12,103

Lowestprice paid per share: 2,601p

Highest price paid per share: 2,639p

Average price paid per share: 2,623.5219p

The Company intends to cancel the purchased shares.

Since 5 March 2018, the Company has purchased 62,600 shares at a cost (including dealing and associated costs) of £1,646,178.37.

A full breakdown of the individual trades is detailed below:

Transaction Date and Time Volume Price (GBP) Trading Venue Transaction Reference Number 09-Mar-2018 08:22:49 42 2628.0000 XLON 01503015000010794-E0YxVpvzVwyq20180309 09-Mar-2018 08:22:49 200 2628.0000 XLON 01503015000010794-E0YxVpvzVwyo20180309 09-Mar-2018 08:36:33 85 2627.0000 XLON 11503115000019390-E0YxVpvzWBvq20180309 09-Mar-2018 08:42:02 53 2626.0000 XLON 11503115000021746-E0YxVpvzWGci20180309 09-Mar-2018 08:42:02 23 2626.0000 XLON 11503115000021746-E0YxVpvzWGcg20180309 09-Mar-2018 08:49:05 129 2629.0000 XLON 01503015000024744-E0YxVpvzWMG520180309 09-Mar-2018 08:49:08 121 2627.0000 XLON 11503115000024592-E0YxVpvzWMIk20180309 09-Mar-2018 09:03:12 129 2625.0000 XLON 11503115000030915-E0YxVpvzWYi420180309 09-Mar-2018 09:03:54 117 2624.0000 XLON 11503115000030758-E0YxVpvzWZJi20180309 09-Mar-2018 09:04:03 140 2623.0000 XLON 01503015000030803-E0YxVpvzWZSt20180309 09-Mar-2018 09:24:49 107 2625.0000 XLON 11503115000040607-E0YxVpvzWpXU20180309 09-Mar-2018 09:31:06 108 2627.0000 XLON 01503015000043251-E0YxVpvzWuWN20180309 09-Mar-2018 09:42:53 120 2625.0000 XLON 11503115000045838-E0YxVpvzX36e20180309 09-Mar-2018 09:42:53 108 2625.0000 XLON 11503115000047439-E0YxVpvzX36o20180309 09-Mar-2018 09:42:53 185 2625.0000 XLON 11503115000047100-E0YxVpvzX36k20180309 09-Mar-2018 10:01:17 156 2621.0000 XLON 01503015000054275-E0YxVpvzXFrI20180309 09-Mar-2018 10:01:17 43 2621.0000 XLON 01503015000054275-E0YxVpvzXFr720180309 09-Mar-2018 10:01:17 108 2621.0000 XLON 01503015000054264-E0YxVpvzXFr520180309 09-Mar-2018 10:13:55 51 2620.0000 XLON 01503015000058370-E0YxVpvzXOnE20180309 09-Mar-2018 10:13:55 26 2620.0000 XLON 01503015000058370-E0YxVpvzXOnI20180309 09-Mar-2018 10:13:55 11 2620.0000 XLON 01503015000058370-E0YxVpvzXOnG20180309 09-Mar-2018 10:13:55 35 2620.0000 XLON 01503015000058370-E0YxVpvzXOnK20180309 09-Mar-2018 10:21:00 107 2618.0000 XLON 11503115000060362-E0YxVpvzXSmK20180309 09-Mar-2018 10:26:31 107 2616.0000 XLON 11503115000054943-E0YxVpvzXW5A20180309 09-Mar-2018 10:34:18 117 2615.0000 XLON 01503015000064414-E0YxVpvzXbH820180309 09-Mar-2018 10:35:16 135 2613.0000 XLON 11503115000057583-E0YxVpvzXbe120180309 09-Mar-2018 10:35:16 26 2613.0000 XLON 11503115000057583-E0YxVpvzXbe320180309 09-Mar-2018 10:48:10 107 2613.0000 XLON 11503115000067891-E0YxVpvzXjeH20180309 09-Mar-2018 10:56:30 184 2613.0000 XLON 01503015000070261-E0YxVpvzXpEV20180309 09-Mar-2018 11:04:19 129 2614.0000 XLON 11503115000072161-E0YxVpvzXtnz20180309 09-Mar-2018 11:11:30 90 2614.0000 XLON 01503015000074015-E0YxVpvzXxdb20180309 09-Mar-2018 11:11:30 6 2614.0000 XLON 01503015000074015-E0YxVpvzXxdf20180309 09-Mar-2018 11:11:30 22 2614.0000 XLON 01503015000074015-E0YxVpvzXxdd20180309 09-Mar-2018 11:25:19 43 2614.0000 XLON 11503115000077484-E0YxVpvzY4YR20180309 09-Mar-2018 11:25:19 67 2614.0000 XLON 11503115000077484-E0YxVpvzY4YT20180309 09-Mar-2018 11:25:29 161 2613.0000 XLON 11503115000076748-E0YxVpvzY4eJ20180309 09-Mar-2018 11:33:24 129 2611.0000 XLON 11503115000079295-E0YxVpvzY80u20180309 09-Mar-2018 11:41:06 9 2611.0000 XLON 11503115000081379-E0YxVpvzYBv620180309 09-Mar-2018 11:41:06 43 2611.0000 XLON 11503115000081379-E0YxVpvzYBvA20180309 09-Mar-2018 11:41:06 55 2611.0000 XLON 11503115000081379-E0YxVpvzYBv820180309 09-Mar-2018 11:45:59 35 2611.0000 XLON 01503015000082569-E0YxVpvzYEKB20180309 09-Mar-2018 11:45:59 15 2611.0000 XLON 01503015000082569-E0YxVpvzYEK920180309 09-Mar-2018 11:45:59 30 2611.0000 XLON 01503015000082569-E0YxVpvzYEKD20180309 09-Mar-2018 11:51:15 161 2607.0000 XLON 11503115000081778-E0YxVpvzYGfr20180309 09-Mar-2018 11:58:55 118 2604.0000 XLON 01503015000086013-E0YxVpvzYM5w20180309 09-Mar-2018 12:09:50 35 2602.0000 XLON 01503015000089295-E0YxVpvzYUWZ20180309 09-Mar-2018 12:09:50 66 2602.0000 XLON 01503015000089295-E0YxVpvzYUWX20180309 09-Mar-2018 12:15:13 107 2602.0000 XLON 11503115000090722-E0YxVpvzYXdB20180309 09-Mar-2018 12:20:36 107 2602.0000 XLON 11503115000092044-E0YxVpvzYadA20180309 09-Mar-2018 12:25:59 11 2602.0000 XLON 01503015000093125-E0YxVpvzYcuo20180309 09-Mar-2018 12:25:59 31 2602.0000 XLON 01503015000093125-E0YxVpvzYcuq20180309 09-Mar-2018 12:25:59 49 2602.0000 XLON 01503015000093125-E0YxVpvzYcuk20180309 09-Mar-2018 12:25:59 5 2602.0000 XLON 01503015000093125-E0YxVpvzYcus20180309 09-Mar-2018 12:25:59 4 2602.0000 XLON 01503015000093125-E0YxVpvzYcuu20180309 09-Mar-2018 12:25:59 13 2602.0000 XLON 01503015000093125-E0YxVpvzYcum20180309 09-Mar-2018 12:31:53 29 2602.0000 XLON 01503015000094397-E0YxVpvzYfW420180309 09-Mar-2018 12:31:53 32 2602.0000 XLON 01503015000094397-E0YxVpvzYfWA20180309 09-Mar-2018 12:31:53 8 2602.0000 XLON 01503015000094397-E0YxVpvzYfW820180309 09-Mar-2018 12:31:53 38 2602.0000 XLON 01503015000094397-E0YxVpvzYfW620180309 09-Mar-2018 12:37:30 108 2602.0000 XLON 01503015000095560-E0YxVpvzYhyo20180309 09-Mar-2018 12:43:13 110 2602.0000 XLON 11503115000096833-E0YxVpvzYkqS20180309 09-Mar-2018 12:47:39 129 2601.0000 XLON 11503115000096708-E0YxVpvzYmwQ20180309 09-Mar-2018 12:54:26 5 2601.0000 XLON 01503015000100248-E0YxVpvzYqlX20180309 09-Mar-2018 12:54:26 17 2601.0000 XLON 01503015000100248-E0YxVpvzYqlV20180309 09-Mar-2018 12:54:26 42 2601.0000 XLON 01503015000100248-E0YxVpvzYqlZ20180309 09-Mar-2018 13:16:48 65 2613.0000 XLON 11503115000105800-E0YxVpvzZ49220180309 09-Mar-2018 13:16:48 108 2613.0000 XLON 01503015000105793-E0YxVpvzZ48y20180309 09-Mar-2018 13:16:48 112 2613.0000 XLON 11503115000105799-E0YxVpvzZ48n20180309 09-Mar-2018 13:16:48 42 2613.0000 XLON 11503115000105800-E0YxVpvzZ49020180309 09-Mar-2018 13:23:11 124 2614.0000 XLON 01503015000107672-E0YxVpvzZ7k320180309 09-Mar-2018 13:25:12 107 2616.0000 XLON 01503015000108596-E0YxVpvzZ9Ga20180309 09-Mar-2018 13:30:23 108 2628.0000 XLON 11503115000111080-E0YxVpvzZGTv20180309 09-Mar-2018 13:32:10 100 2625.0000 XLON 11503115000112310-E0YxVpvzZL7v20180309 09-Mar-2018 13:32:10 11 2625.0000 XLON 11503115000112310-E0YxVpvzZL7x20180309 09-Mar-2018 13:35:13 108 2629.0000 XLON 11503115000114350-E0YxVpvzZRZY20180309 09-Mar-2018 13:41:40 100 2630.0000 XLON 01503015000117595-E0YxVpvzZa4p20180309 09-Mar-2018 13:45:51 29 2634.0000 XLON 11503115000118943-E0YxVpvzZenp20180309 09-Mar-2018 13:51:08 108 2637.0000 XLON 11503115000120785-E0YxVpvzZjyL20180309 09-Mar-2018 13:57:13 46 2639.0000 XLON 01503015000123346-E0YxVpvzZowR20180309 09-Mar-2018 13:57:13 104 2639.0000 XLON 01503015000123346-E0YxVpvzZowP20180309 09-Mar-2018 13:59:17 53 2638.0000 XLON 11503115000124251-E0YxVpvzZqgy20180309 09-Mar-2018 13:59:17 97 2638.0000 XLON 11503115000124251-E0YxVpvzZqgv20180309 09-Mar-2018 14:01:25 118 2636.0000 XLON 01503015000124316-E0YxVpvzZsVu20180309 09-Mar-2018 14:03:42 4 2630.0000 XLON 11503115000125550-E0YxVpvzZusY20180309 09-Mar-2018 14:03:42 103 2630.0000 XLON 11503115000125550-E0YxVpvzZusb20180309 09-Mar-2018 14:05:47 108 2630.0000 XLON 01503015000126370-E0YxVpvzZwS120180309 09-Mar-2018 14:12:45 107 2630.0000 XLON 01503015000129152-E0YxVpvza1w320180309 09-Mar-2018 14:18:15 108 2630.0000 XLON 01503015000131250-E0YxVpvza6Mq20180309 09-Mar-2018 14:20:22 25 2628.0000 XLON 11503115000131625-E0YxVpvza8Dq20180309 09-Mar-2018 14:20:22 83 2628.0000 XLON 11503115000131625-E0YxVpvza8Ds20180309 09-Mar-2018 14:26:05 107 2630.0000 XLON 01503015000134587-E0YxVpvzaCre20180309 09-Mar-2018 14:29:20 22 2631.0000 XLON 11503115000136730-E0YxVpvzaG7E20180309 09-Mar-2018 14:29:20 8 2631.0000 XLON 11503115000136730-E0YxVpvzaG7G20180309 09-Mar-2018 14:29:20 80 2631.0000 XLON 11503115000136730-E0YxVpvzaG7C20180309 09-Mar-2018 14:34:46 31 2629.0000 XLON 01503015000136906-E0YxVpvzaOE420180309 09-Mar-2018 14:34:46 84 2629.0000 XLON 01503015000136906-E0YxVpvzaOE220180309 09-Mar-2018 14:37:16 55 2629.0000 XLON 11503115000141216-E0YxVpvzaS6C20180309 09-Mar-2018 14:37:16 26 2629.0000 XLON 11503115000141216-E0YxVpvzaS6A20180309 09-Mar-2018 14:42:36 118 2629.0000 XLON 01503015000143386-E0YxVpvzaZ2N20180309 09-Mar-2018 14:43:56 80 2629.0000 XLON 01503015000145572-E0YxVpvzaaxQ20180309 09-Mar-2018 14:43:56 27 2629.0000 XLON 01503015000145572-E0YxVpvzaaxS20180309 09-Mar-2018 14:46:53 26 2629.0000 XLON 11503115000147426-E0YxVpvzag5X20180309 09-Mar-2018 14:49:50 70 2631.0000 XLON 01503015000149400-E0YxVpvzakBN20180309 09-Mar-2018 14:49:50 10 2631.0000 XLON 01503015000149400-E0YxVpvzakBR20180309 09-Mar-2018 14:49:50 15 2631.0000 XLON 01503015000149400-E0YxVpvzakBP20180309 09-Mar-2018 14:50:04 136 2630.0000 XLON 01503015000149248-E0YxVpvzakTJ20180309 09-Mar-2018 14:50:04 3 2630.0000 XLON 01503015000149248-E0YxVpvzakTM20180309 09-Mar-2018 14:54:49 113 2631.0000 XLON 11503115000151940-E0YxVpvzarAZ20180309 09-Mar-2018 14:56:13 24 2630.0000 XLON 01503015000152980-E0YxVpvzatIH20180309 09-Mar-2018 14:56:13 85 2630.0000 XLON 01503015000152980-E0YxVpvzatIJ20180309 09-Mar-2018 15:00:31 114 2631.0000 XLON 01503015000155458-E0YxVpvzaz1x20180309 09-Mar-2018 15:03:31 112 2630.0000 XLON 01503015000155963-E0YxVpvzb45q20180309 09-Mar-2018 15:07:46 106 2631.0000 XLON 01503015000160628-E0YxVpvzbAU420180309 09-Mar-2018 15:09:40 156 2630.0000 XLON 01503015000161891-E0YxVpvzbDfB20180309 09-Mar-2018 15:09:40 5 2630.0000 XLON 01503015000161891-E0YxVpvzbDf720180309 09-Mar-2018 15:15:16 110 2631.0000 XLON 11503115000165349-E0YxVpvzbMmp20180309 09-Mar-2018 15:16:43 117 2631.0000 XLON 11503115000166003-E0YxVpvzbP4Y20180309 09-Mar-2018 15:23:47 126 2630.0000 XLON 11503115000169939-E0YxVpvzbYGM20180309 09-Mar-2018 15:24:27 38 2630.0000 XLON 11503115000170416-E0YxVpvzbZFo20180309 09-Mar-2018 15:27:31 107 2630.0000 XLON 11503115000172055-E0YxVpvzbdhm20180309 09-Mar-2018 15:29:27 107 2629.0000 XLON 11503115000173164-E0YxVpvzbgkg20180309 09-Mar-2018 15:29:27 107 2629.0000 XLON 01503015000172184-E0YxVpvzbgkP20180309 09-Mar-2018 15:31:25 25 2629.0000 XLON 01503015000174130-E0YxVpvzbk0R20180309 09-Mar-2018 15:31:25 88 2629.0000 XLON 01503015000174130-E0YxVpvzbk0T20180309 09-Mar-2018 15:37:31 140 2630.0000 XLON 01503015000178059-E0YxVpvzbsdi20180309 09-Mar-2018 15:40:03 108 2630.0000 XLON 11503115000179531-E0YxVpvzbvYx20180309 09-Mar-2018 15:43:16 108 2630.0000 XLON 11503115000181662-E0YxVpvzbzHo20180309 09-Mar-2018 15:44:30 129 2630.0000 XLON 01503015000182285-E0YxVpvzc0mM20180309 09-Mar-2018 15:47:53 147 2630.0000 XLON 11503115000184084-E0YxVpvzc52720180309 09-Mar-2018 15:53:57 107 2630.0000 XLON 01503015000187476-E0YxVpvzcBrs20180309 09-Mar-2018 15:55:06 107 2630.0000 XLON 01503015000188220-E0YxVpvzcDCb20180309 09-Mar-2018 15:58:40 108 2631.0000 XLON 01503015000190066-E0YxVpvzcGo420180309 09-Mar-2018 15:59:26 66 2630.0000 XLON 01503015000190541-E0YxVpvzcI8520180309 09-Mar-2018 15:59:26 43 2630.0000 XLON 01503015000190541-E0YxVpvzcI8320180309 09-Mar-2018 16:00:30 118 2629.0000 XLON 01503015000191316-E0YxVpvzcJSY20180309 09-Mar-2018 16:03:49 11 2629.0000 XLON 11503115000193961-E0YxVpvzcONS20180309 09-Mar-2018 16:03:49 107 2629.0000 XLON 01503015000193128-E0YxVpvzcONO20180309 09-Mar-2018 16:04:27 112 2628.0000 XLON 11503115000194385-E0YxVpvzcPJe20180309 09-Mar-2018 16:05:12 134 2627.0000 XLON 01503015000193896-E0YxVpvzcQMv20180309 09-Mar-2018 16:08:49 48 2630.0000 XLON 11503115000197983-E0YxVpvzcVVH20180309 09-Mar-2018 16:12:09 107 2630.0000 XLON 01503015000200317-E0YxVpvzcZde20180309 09-Mar-2018 16:15:04 94 2628.0000 XLON 11503115000202976-E0YxVpvzcdNT20180309 09-Mar-2018 16:15:17 132 2627.0000 XLON 11503115000202914-E0YxVpvzcdqo20180309 09-Mar-2018 16:17:09 122 2630.0000 XLON 01503015000204423-E0YxVpvzcgPu20180309 09-Mar-2018 16:17:39 103 2629.0000 XLON 11503115000204737-E0YxVpvzcgxy20180309 09-Mar-2018 16:19:11 38 2630.0000 XLON 11503115000205936-E0YxVpvzcj6Z20180309 09-Mar-2018 16:19:11 56 2630.0000 XLON 11503115000205936-E0YxVpvzcj6X20180309 09-Mar-2018 16:19:26 99 2630.0000 XLON 11503115000206154-E0YxVpvzcjTB20180309 09-Mar-2018 16:22:04 102 2629.0000 XLON 11503115000207779-E0YxVpvzco1O20180309 09-Mar-2018 16:24:05 29 2630.0000 XLON 11503115000210289-E0YxVpvzcrkG20180309 09-Mar-2018 16:24:07 20 2629.0000 XLON 01503015000208867-E0YxVpvzcrm820180309 09-Mar-2018 16:24:49 29 2630.0000 XLON 01503015000212099-E0YxVpvzct4e20180309 09-Mar-2018 16:26:05 9 2631.0000 XLON 01503015000214270-E0YxVpvzcuwE20180309 09-Mar-2018 16:26:06 14 2631.0000 XLON 01503015000214270-E0YxVpvzcuwC20180309 09-Mar-2018 16:27:35 21 2630.0000 XLON 11503115000214452-E0YxVpvzcxnP20180309 09-Mar-2018 16:27:50 23 2630.0000 XLON 11503115000216617-E0YxVpvzcyHR20180309 09-Mar-2018 16:28:17 20 2632.0000 XLON 01503015000216868-E0YxVpvzczFV20180309 09-Mar-2018 16:29:25 21 2630.0000 XLON 01503015000217738-E0YxVpvzd1bb20180309 09-Mar-2018 16:29:56 16 2631.0000 XLON 01503015000218168-E0YxVpvzd37Z20180309

Rebecca Dunn

Deputy Company Secretary

01784 486864