Der deutsche Aktienmarkt dürfte mit Kursgewinnen in die neue Börsenwoche starten. Banken und Broker erwarten den Dax zur Handelseröffnung am Montag 0,5 Prozent höher bei 12.407 Punkten. Rückenwind kommt von der Wall Street. Dort hatten Dow Jones, S&P 500 nach positiven US-Arbeitsmarktdaten zum Wochenschluss am Freitag kräftig zugelegt.

