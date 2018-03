Der Austausch verschiedenster Ideen hat über Jahre das Techfestivals SXSW geprägt. Doch unter die kreative Leichtigkeit mischen sich immer mehr Sorgen.

Gerade erst in den silbergrauen Ford gestiegen - und schon schleudert einem der Fahrer diesen Satz entgegen. Weniger als Kompliment denn als gut gemeinte Erklärung wie die Menschen hier in Austin, Texas, ticken. Und wie sie diesen Wahnsinn ertragen, der seit mehr als 30 Jahren, Anfang März, über sie herein bricht, wenn gut 70.000 Menschen zum Techfestival South by Southwest (SXSW) in die Stadt kommen. "Deine Frisur sieht super aus, egal, was die Leute sagen", sagt einem also der breitschultrige Fahrer des Ridesharingdienstes Lyft. Draußen fegt ein kräftiger kalter Wind nicht nur die Frisuren der Festivalbesucher durcheinander, sondern auch die Installationen des einen oder anderen Ausstellers. Und das, nachdem sich am Tag zuvor unter schwülen 30 Grad kein Lüftchen regte. Aber: Hier kümmert sich keiner darum, wie man rumläuft. Und deshalb sei die Frisur eben auch egal.

Willkommen in Austin, willkommen bei SXSW.

So wechselhaft das Wetter, so abwechslungsreich ist das Programm: Von Bots, die einem die Trauerarbeit nach dem Tod der Oma erleichtern sollen, bis zu Segen und Fluch der Blockchain; Anti-Trump Bernie Sanders ist gekommen sowie der Schauspieler Ashton Kutcher, der als Hobbyinvestor ein paar tausend Dollar in Start-ups verteilt, die die Musikindustrie digitalisieren; Entwickler diskutieren, wie sie das Internet vor Zensur und Monopolen bewahren können - und Ingenieure, wie die Mars-Mission gelingen kann. Dabei geht's, so zumindest das offizielle Selbstverständnis, weniger um Geschäftsideen als um den Austausch von Gedanken mit lauter kreativen Leuten aus der ganzen Welt. Natürlich suchen dann doch alle irgendwie nach einem Trend. Und das wohl auch, um damit - zurück zu Hause - gutes Geld zu verdienen.

Eine derjenigen, die Trends gut vorhersagen und deren Worte hier deshalb geradezu verschlungen werden, ist Amy Webb. Der riesige Saal, in dem die Gründerin des Future Today Institutes spricht, ist schnell überfüllt. Aber Amy Web wäre nicht Amy Webb, wenn sie nicht, noch während sie auf der Bühne steht, über die wichtigsten Trends ...

Den vollständigen Artikel lesen ...