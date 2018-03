DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

US-Präsident Donald Trump hat den Europäern erneut mit Strafzöllen auf Autos gedroht und dabei besonders die deutschen Hersteller ins Visier genommen. Wenn die EU ihre Zölle auf US-Waren nicht abschaffe, "werden wir Mercedes-Benz mit Zöllen belegen, werden wir BMW mit Zöllen belegen", sagte Trump. Zuvor hatte sich EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström nach einem Treffen mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer in Brüssel enttäuscht über das mangelnde Entgegenkommen der USA geäußert. Die deutsche Autoindustrie wehrt sich gegen Vorwürfe von US-Präsident Donald Trump, von unfairen Handelsbedingungen zu profitieren. Daimler und BMW leisteten einen "erheblichen Beitrag für die automobile Handelsbilanz der USA", sagte Bernhard Mattes, Präsident des Branchenverbandes VDA, dem Handelsblatt. Mattes reagierte damit auf Drohungen Trumps während einer Rede in Pittsburgh am Samstag, in der Trump drohte, Autos der Marken Mercedes Benz und BMW mit Zöllen zu belegen.

AUSBLICK KONJUNKTUR

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.802,50 +0,49% Nikkei-225 21.824,03 +1,65% Hang-Seng-Index 31.509,22 +1,66% Kospi 2.484,12 +1,00% Shanghai-Composite 3.330,21 +0,70% S&P/ASX 200 5.996,10 +0,55%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Der besser als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht und vor allem der mäßige Anstieg der Stundenlöhne sorgen zu Wochenbeginn in Asien für kräftig steigende Kurse. Noch im Januar hatte der stärker als erwartet ausgefallene Anstieg der Stundenlöhne an den Börsen für kräftige Abgaben gesorgt, da diese Sorgen vor einem schnelleren Zinserhöhungstempo der US-Zinsen schürten. Diesmal blieben die Stundenlöhne leicht unter der Erwartung und sorgen daher für Erleichterung. Dennoch zeigen sich Analysten skeptisch. "Einige Investoren glauben, dass der starke Arbeitsmarktbericht und die nachlassenden inflationären Signale der Federal Reserve nur eine Galgenfrist gewähren", so Eric Robertsen, Global Head of Foreign Exchange, Rates and Credit Research bei Standard Chartered. "Sowohl die Kerninflation als auch die Löhne bleiben vorerst gedämpft, aber die Anleger erwarten, dass die Kombination aus fiskalischen Impulsen und der Schwäche des US-Dollar letztlich zu Preisdruck führt und die Fed zwingt, die Zinsen schneller anzuheben, als die Märkte derzeit erwarten", so der Teilnehmer weiter. Die positive Stimmung an den asiatischen Börsen wird auch weiter vom geplanten Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un gestützt. Trump schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter, es bahne sich ein "Deal" mit Nordkorea an. Werde die Vereinbarung abgeschlossen, werde es "eine sehr gute für die Welt sein". Zeitpunkt und Ort des Treffens würden noch festgelegt. Nach Angaben der südkoreanischen Regierung soll die Begegnung bis Ende Mai stattfinden. Die Börse in Tokio legt zwar mit einem Plus von 1,7 Prozent kräftig zu, konnte allerdings deutlichere Gewinne aus dem frühen Handel nicht behaupten. Kurz nach der Eröffnung hatte der Nikkei-225 mit 2,4 Prozent im Plus gelegen, kam in der Folge allerdings wieder zurück. Es drückte eine Erholung des Yen auf das Sentiment und ließ einen Großteil der Gewinne wieder abschmelzen. Unter den Einzelwerten schoss die Aktie des Pharma-Unternehmens Eisai in Tokio um weitere 7,6 Prozent nach oben. Das Unternehmen hatte am Donnerstag die Zusammenarbeit mit Merck & Co bei Entwicklung und Vertrieb eines Krebsmedikaments bekannt gegeben. Damit summiert sich das Plus seit der Bekanntmachung auf über 20 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Der Übernahmekampf um Qualcomm hat am Freitagabend im nachbörslichen US-Handel im Fokus gestanden. Dieser ruft nun auch Intel auf den Plan. Der Chiphersteller verfolgt eine Reihe von Optionen, um auf die von Wettbewerber Broadcom angestrebte feindliche Übernahme für Qualcomm zu reagieren oder sie zu vereiteln. Auch ein eigenes Übernahmegebot für den Halbleiterhersteller Broadcom ist darunter, verlautete aus Insiderkreisen. Die Broadcom-Aktionäre sollen derweil schon am 23. März und damit noch im laufenden Prüfverfahren der US-Regierung über eine Verlagerung des Unternehmenssitzes von Singapur in die USA entscheiden. Mit einer Repatriierung will die Konzernspitze Sicherheitsbedenken gegen die eingeleitete feindliche Übernahme des Wettbewerbers Qualcomms für 117 Milliarden Dollar ausräumen. Für die Qualcomm-Aktie ging es nachbörslich auf nasdaq.com um 0,4 Prozent auf 62,81 Dollar nach unten. Die Intel-Aktie verlor 0,7 Prozent auf 51,84 Dollar. Die Broadcom legte dagegen um 3,2 Prozent auf 262 Dollar zu.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.335,74 1,77 440,53 2,49 S&P-500 2.786,57 1,74 47,60 4,22 Nasdaq-Comp. 7.560,81 1,79 132,86 9,52 Nasdaq-100 7.101,18 1,93 134,75 11,02 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 812 Mio 764 Mio Gewinner 2.184 1.710 Verlierer 794 1.251 Unverändert 95 111

Sehr fest - Ein für die Börse wie gemalter Arbeitsmarkt hat am Freitag die Wall Street gestützt. Der Bericht offenbarte einen signifikanten Stellenaufbau, der noch dazu um rund ein Drittel höher ausgefallen war, als vom Markt veranschlagt. Das Sahnehäubchen für den Aktienmarkt lieferten aber die weiterhin mäßigen Stundenlöhne, die Zinsängste abwürgten. Im Handel war von einem "Goldilock-Szenario" die Rede. Der drohende Handelskrieg wurde an der Börse nach den zum Teil scharfen Reaktionen auf die verhängten Strafzölle von US-Präsident Trump wie schon am Vortag ausgeblendet. Die Börse werde von Optimisten bevölkert, die auf das Abwenden eines Handelskrieges setzten, hieß es. Zu den positiven Arbeitsmarktdaten gesellten sich Signale geopolitischer Entspannung auf der Koreanischen Halbinsel. Marvell Technology stiegen nach Geschäftsausweis um 0,1 Prozent, nach einem Jahreshoch setzten Gewinnmitnahmen ein. Der Chiphersteller hatte Zahlen über Markterwartungen veröffentlicht. Mit der Ölpreisrally zogen Chevron um 3,4 Prozent an. Die drohende Liquidation des US-Geschäfts von Toys'R'Us belastete die Titel der Spielwarenhersteller. Mattel stürzten um 7,1 Prozent ab und Hasbro verloren 2,1 Prozent. Goldman-Sachs-Chef Lloyd Blankfein bereitet laut Kreisen seinen Rücktritt vor. Im Handel setzte man auf eine reibungslose Nachfolgeregelung, die Titel gewannen 1,7 Prozent. Big Lots brachen um 10,1 Prozent ein, der Möbeleinzelhändler enttäuschte mit der Erlösentwicklung auf vergleichbarer Basis.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,26 2,4 2,24 106,0 5 Jahre 2,65 2,2 2,63 72,6 7 Jahre 2,81 3,1 2,78 56,4 10 Jahre 2,89 3,6 2,86 44,7 30 Jahre 3,16 3,2 3,12 8,8

Die Notierungen gaben mit den Arbeitsmarktdaten deutlich nach. Die Rendite zehnjähriger Papiere erhöhte sich um 4 Basispunkte auf 2,89 Prozent. Die Konjunktur in den USA brummt weiter, die Arbeitslosenquote lag mit 4,1 Prozent im Februar weiter auf dem niedrigsten Stand seit 17 Jahren. Zudem drückte auch die nachlassende Risikoaversion mit der Entspannung in Korea auf die Rentenkurse.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9.30 Uhr % YTD EUR/USD 1,2318 +0,1% 1,2310 1,2304 +2,5% EUR/JPY 131,45 -0,1% 131,62 131,30 -2,8% EUR/GBP 0,8890 +0,0% 0,8886 0,8906 0% GBP/USD 1,3855 +0,0% 1,3853 1,3816 +2,5% USD/JPY 106,72 -0,2% 106,93 106,71 -5,2% USD/KRW 1065,38 -0,8% 1065,38 1070,12 -0,2% USD/CNY 6,3326 -0,2% 6,3326 6,3374 -2,7% USD/CNH 6,3272 +0,0% 6,3260 6,3369 -2,9% USD/HKD 7,8394 +0,0% 7,8370 7,8388 +0,3% AUD/USD 0,7868 +0,2% 0,7855 0,7805 +0,6% NZD/USD 0,7312 +0,2% 0,7296 0,7275 +3,0% Bitcoin BTC/USD 9.616,32 -0,1% 9.629,65 8.796,68 -31,24

Der WSJ-Dollarindex büßte 0,1 Prozent ein. Da das maue Lohnwachstum nicht für höhere Zinsen spreche, bewege der überzeugende Arbeitsmarktbericht insgesamt kaum, so Händler. Der Euro zeigte sich mit 1,2305 Dollar praktisch auf den Wechselkursen des Vorabendes.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,04 62,04 0% 0,00 +2,7% Brent/ICE 65,51 65,49 +0,0% 0,02 -0,5%

March 12, 2018

Die Ölpreise erholten sich von der Talfahrt der vergangenen Tage. Das geplante Gipfeltreffen zwischen Kim Jong Un und Trump stützte, weil sich die geopolitischen Risiken deutlich reduzierten. Zudem lasse der Arbeitsmarkt auf eine anziehende Nachfrage in den USA schließen, hieß es. Auf eine nachhaltige Erholung auf mittelfristige Sicht setzten Marktteilnehmer aber nicht. Denn übergeordnet belastete weiterhin die Sorge über eine unaufhörlich anziehende US-Ölförderung. Die Sorge wurde zumindest etwas abgeschwächt, weil erstmals seit sieben Wochen die Anzahl der in den USA aktiven Ölförderanlagen wieder etwas zurückgegangen war. WTI gewann 3,2 Prozent auf 62,04 Dollar und verbuchte damit den höchsten Tagessprung seit August. Für Brent ging es um 3,0 Prozent auf 65,49 Dollar nach oben. Im asiatischen Handel zeigen sich die Ölpreise kaum verändert.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.322,76 1.323,13 -0,0% -0,37 +1,5% Silber (Spot) 16,55 16,59 -0,3% -0,04 -2,3% Platin (Spot) 963,75 964,00 -0,0% -0,25 +3,7% Kupfer-Future 3,12 3,12 +0,0% +0,00 -5,6%

Der Goldpreis präsentierte sich volatil mal mit Verlusten, mal mit Aufschlägen. Die Aussicht auf das Ausbleiben einer beschleunigten Zinserhöhungspolitik durch die US-Notenbank verhinderte Verluste nach dem famosen Arbeitsmarktbericht. Mit dem weniger starken Anstieg der Stundenlöhne im Februar bleibe es bei der Erwartung von drei Zinserhöhungen durch die Fed in diesem Jahr, sagte ein Teilnehmer. Die Feinunze legte 0,1 Prozent zu auf 1.323 Dollar.

MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR

INNENPOLITIK CHINA

Chinas Nationaler Volkskongress hat die zeitliche Beschränkung für das Amt des Präsidenten formell aufgehoben und damit den Weg zu einer unbestimmten Ein-Mann-Herrschaft von Xi Jinping in dem bevölkerungsreichsten Land der Erde frei gemacht.

OPEC

Das Ölkartell ist nach mehr als einem Jahr der Einigkeit wieder in zwei Lager gespalten. Auf der einen Seite steht Saudi Arabien. Das Königreich möchte den Ölpreis bei 70 Dollar pro Barrel oder höher halten. Auf der anderen Seite steht der Iran. Er strebt einen Preis von etwa 60 Dollar pro Fass an, wie Ölminister Bijan Zangeneh dem Wall Street Journal sagte.

US-AKTIENCRASH

Die starken Kursverluste vom 5. Februar am US-Aktienmarkt sind nach Darstellung der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) von Derivaten ausgelöst worden, mit denen Wetten auf die künftige Entwicklung der Volatilität möglich waren. Laut BIZ ließ die Nachfrage von entgegengesetzt positionierten Investoren den Volatilitätsindex Vix an dem Tag so stark steigen wie zuletzt 1987, woraufhin der S&P-500-Index 4,2 Prozent verlor. Fundamentaler Auslöser der Abwärtsbewegung war ein unerwartet starker Anstieg der US-Stundenlöhne gewesen.

AIRBUS

Turkish Airlines kauft bis zu 60 Flugzeuge bei den beiden Herstellern Airbus und Boeing. Beim europäischen Boeing-Wettbewerber bestellte die Fluggesellschaft ebenfalls 25 A350-900 mit der Option auf 5 weitere Flugzeuge. Beide Aufträge zusammen haben nach Listenpreis einen Wert von 18 Milliarden US-Dollar.

DEUTSCHE BANK/DWS

peilt mit dem Börsengang ihres Vermögensverwaltungsgeschäfts einen Erlös von bis zu 1,8 Milliarden Euro an. Die Bank hat die Preisspanne für ihre Tochter DWS auf 30 bis 36 Euro je Aktie festgelegt. Sie wird bis zu 25 Prozent der Aktien an die Börse bringen. Die Deutsche Bank hat für den Aufsichtsrat ihrer Fondstochter DWS namhafte Vertreter von außerhalb gefunden. Dem Kontrollgremium des Börsenkandidaten soll unter anderem Margret Suckale, einst Personalchefin bei der Deutschen Bahn und bei BASF, angehören. Auch Evonik-Finanzchefin Ute Wolf sei dabei. Dies geht aus einem Dokument hervor, das der Zeitung Die Welt vorliegt.

DEUTSCHE BANK/POSTBANK

Die Fusion der Deutschen Bank mit der Postbank kostet offenbar mehrere tausend Stellen. Nach einem Bericht der WamS sollen in den nächsten vier Jahren jeweils 1.500 Mitarbeiter über freiwillige Abfindungsprogramme und natürliche Fluktuation das Unternehmen verlassen. Damit würde sich die Zahl der Beschäftigten im Privat- und Firmenkundengeschäft der beiden Häuser von derzeit 30.000 um ein Fünftel verringern.

DEUTSCHE BANK

Während die Mitarbeiter der Deutschen Bank in diesem Jahr höhere Boni bekommen, verzichtet der zwölfköpfige Vorstand der Deutschen Bank erneut auf die variable Vergütung.

UBS

Der Wertpapieraufsicht in Hongkong hat der UBS für 18 Monate untersagt, als Sponsor Börsengänge an dem Finanzplatz zu begleiten. Das Geldhaus will die Entscheidung aber anfechten, wie aus dem Jahresbericht des Instituts weiter hervorgeht. Die Wertpapieraufsicht hatte untersucht, welche Rolle UBS bei "gewissen" Börsengängen in Hongkong gespielt hatte. Um welche Transaktionen es sich dabei gehandelt hat, ließ UBS offen.

DANA/GKN

Der in Ohio beheimatete Autozulieferer Dana will seinen Unternehmenssitz aus steuerlichen Gründen nach Großbritannien verlegen, wenn die angekündigte Übernahme von Teilen des britischen Komponentenherstellers GKN gelingt. "Selbst nach der neuen Steuergesetzgebung gibt es für uns einen Nutzen" in Höhe von 600 Millionen US-Dollar, sagte Dana-Finanzvorstand Jonathan Collins.

BROADCOM/QUALCOMM

Die Aktionäre von Broadcom sollen schon am 23. März und damit noch im laufenden CFIUS-Prüfverfahren über eine Verlagerung des Unternehmenssitzes von Singapur in die USA entscheiden. Mit einer Repatriierung will die Konzernspitze Sicherheitsbedenken der US-Regierung gegen die eingeleitete feindliche Übernahme des Wettbewerbers Qualcomms für 117 Milliarden Dollar ausräumen.

Intel verfolgt eine Reihe von Optionen, um auf die von Wettbewerber Broadcom angestrebte feindliche Übernahme für Qualcomm zu reagieren oder sie zu vereiteln. Auch ein eigenes Übernahmegebot für den Halbleiterhersteller Broadcom ist darunter, verlautete aus Insiderkreisen.

GOLDMAN SACHS

Chef Lloyd Blankfein bereitet laut Kreisen seinen Rücktritt vor. Blankfein könnte bereits Ende des Jahres als CEO zurücktreten, wie mit der Sache vertraute Personen sagten.

