FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BAUMOT GROUP AG O.N. TINA DE000A2DAM11
AB/FROM ONWARDS 12.03.2018 08:13 CET
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BAUMOT GROUP AG O.N. TINA DE000A2DAM11
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