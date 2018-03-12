sprite-preloader
Anzeige
Mehr »
Montag, 12.03.2018 Börsentäglich über 12.000 News von 576 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Passende Knock-Outs zu Ihrer Suchanfrage (Anzeige)
Erweiterte
Suche
lynx
Ad hoc-Mitteilungen

1,728 Euro		-0,148
-7,89 %
WKN: A2DAM1 ISIN: DE000A2DAM11 Ticker-Symbol: TINA 
Aktie:
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
BAUMOT GROUP AG Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
BAUMOT GROUP AG 1-Woche-Intraday-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
1,727
1,735
09:46
1,726
1,738
09:52
Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
BAUMOT GROUP AG
BAUMOT GROUP AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BAUMOT GROUP AG1,728-7,89 %