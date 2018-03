Chef Kasper Rorsted kann sich für seinen Konzern gut einen chinesischen Großinvestor vorstellen: Ich habe als CEO weder das Recht noch die Pflicht, mir die Nationalität von Aktionären auszusuchen. Im großen Rahmengefällt uns das weniger, sagte er dazu. Zugleich kündigte der Chef einen Umsatzsprung von 15 bis 20 % per 2017 an, was etwas über den Konsensschätzungen lag. Unternehmenskenner halten über die nächsten fünf Jahre im Schnitt ein durchschnittliches Gewinnwachstum von 18 bis 20 % für möglich. Keiner im DAX schafft mehr. Am 14. März kommen die Zahlen. Wir haben noch keine Eile, schauen aber genau hin. Neben SAP ist Adidas ein echter Qualitätswert im DAX.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem aktuellen Aktionärsbrief Nr. 10 vom 8.3.2018.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info