FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank hat das Kursziel für Morphosys von 76 auf 98 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Weg zur Zulassung des Krebs-Antikörpers MOR208 werde in den kommenden Wochen klarer werden, schrieb Analyst Daniel Wendorff in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hob den Schätzwert für den Wirkstoffkandidaten in seinem Bewertungsmodell daher deutlich an. Zudem rechnet der Experte im ersten Halbjahr noch mit Testdaten des Arthritis-Antikörpers MOR103./ag/mis

Datum der Analyse: 12.03.2018

ISIN DE0006632003

AXC0064 2018-03-12/08:28